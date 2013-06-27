"Вечерка": Проверки ГУП "Ритуал" продолжаются

Фото: M24.ru

Проверки ГУП "Ритуал" продолжаются

Директор филиала ГУП "Ритуал" КРО № 3, в состав которого входит Кунцевское кладбище, был уволен после инцидента с продажей аферистами за 2,5 миллиона рублей места, которое якобы находилось рядом с могилами известных людей. "По мероприятиям, проведенным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве, департаментом торговли и услуг города проводится служебное расследование, - сообщили вчера "ВМ" в ведомстве. - Кадровое реформирование ГУП "Ритуал" и анализ его деятельности продолжаются. Вся информация о нарушениях передана в правоохранительные органы".

Выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и терактах уравняли и увеличили

Вчера на сайте правительства России были опубликованы принятые изменения в правила выделения бюджетных средств для пострадавших от чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий из специального резервного фонда. "В действующих правилах были предусмотрены единовременные выплаты для пострадавших в терактах, а для пострадавших в чрезвычайных ситуациях - нет, - говорится в пояснительной записке, подписанной заместителем министра МЧС РФ Владимиром Артамоновым. - Также выплаты за утрату имущества первой необходимости для пострадавших от ЧС рассчитывались на каждого члена семьи, а для жертв терактов - на всю семью".

Три рекламных аукциона июля

В конце июля столичный Департамент СМИ и рекламы проведет три аукциона, на которые будут выставлены 70 процентов мест под наружную рекламу. Об этом рассказал и.о. главы ведомства Владимир Черников. Напомним, что к 1 июля истекают сроки договоров с владельцами около 95 процентов городских рекламных конструкций. По словам Черникова, на первом аукционе будут разыграны места под самый востребованный у рекламодателей формат - щиты (всего на торги выставлен 4221 щит, поделенный на 10 лотов). Как традиционные - 6х3 метра, - так и более крупные (12х4 метра и 15х5 метров). На втором аукционе разыграют места под так называемую уличную мебель - ситиборды, тумбы.

