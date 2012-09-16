Форма поиска по сайту

16 сентября 2012, 14:52

Происшествия

Теракт в Пакистане унес жизни 15 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский автобус взорвался на мине утром 16 сентября на севере Пакистана. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, ранены 12 человек.

Взрывное устройство было заложено на дороге в округе Нижний Дир провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Местная администрация затрудняется объяснить причины теракта, так как в автобусе ехали мирные жители, а не старейшины местных племен или командиры местных сил обороны и безопасности.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Ведется расследование.

теракты Пакистан жизнь в мире

