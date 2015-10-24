Российская теннисистка Светлана Кузнецова выиграла Кубок Кремля

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала победительницей турнира "Кубок Кремля".

В финальном матче Кузнецова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову - 6:2, 6:1. Решающий матч продолжался 1 час 19 минут. Кузнецова сделала четыре брейка, у Павлюченковой не было за весь матч ни одного брейк-пойнта.

Кузнецова выиграла первый титул в сезоне и первый – в Москве, в одиночном разряде.

Напомним, XXVI Международный теннисный турнир "Банк Москвы Кубок Кремля" проводится в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 17 по 25 октября. Призовой фонд турнира, обеспечиваемый "Банком Москвы", - свыше 1,5 миллиона долларов.