Главный теннисный турнир страны стартовал в Москве

Главный теннисный турнир страны – Кубок Кремля – стартовал в Москве, передает телеканал "Москва 24".

Соревнования пройдут с 15 по 23 октября. За победу будут бороться сильнейшие спортсмены из почти двух десятков стран. На корт выйдут Олимпийские чемпионки Рио – Елена Веснина и Екатерина Макарова, а также Анастасия Павлюченкова. Кроме того, гостей ждут блистательная игра от первой ракетки России – Андрея Кузнецова.

Призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов. Его поделят между победителями в мужском и женском разрядах.

"Есть несколько вещей, которые действительно важны и интересны в этом турнире. Во-первых, количество людей. В прошлом году около 70 тысяч людей с семьями, друзьями пришли на турнир, во-вторых, – это микс игроков. Так получилось, что в женском турнире больше звезд, но в мужском много игроков, которые обещают стать звездами в короткое время", – сказала вице-президент Банка "ВТБ" Евгения Мамсурова.

Турнир проводится уже в 27-ой раз. Соревнования проходят в столичном спорткомплексе Олимпийский.