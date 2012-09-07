Форма поиска по сайту

07 сентября 2012, 18:13

Спорт

Россиянка Елена Макарова выиграла US Open по теннису в миксте

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Елена Макарова в паре с бразильцем Бруно Суаресом стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису в миксте. В финале российско-бразильская пара одержала победу над чешско-польским дуэтом Квета Пешке/Марцин Матковски.

Первую партию выиграла чешско-польская пара, оказавшаяся сильнее на тай-брейке, который завершился со счетом 10:8, сообщает Чемпионат.ком.

Во втором сете Макарова/Суарес не оставили соперникам ни шанса, разгромив их - 6:1.

На чемпионском тай-брейке со счетом 12:10 сильнее оказалась российско-бразильская пара и, таким образом, Макарова и Суарес стали первыми победителями на US Open в 2012 году.

Напомним, что микст - вид тенниса, когда пара, состоящая из мужчины и женщины, играет против другой пары, тоже состоящей из мужчины и женщины.

теннис US Open микст

