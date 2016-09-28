Тело упавшего с высоты мужчины с ножевым ранением обнаружили на севере столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тело мужчины с колото-резаным ранением и признаками падения с высоты нашли возле одного из домов на севере столицы, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Поликарпова. По данным источника, погибшему было 39 лет. Медики констатировали у него переломы ребер, характерные для падения с высоты и колото-резаную рану.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

В столичном управлении МВД информацию об обнаружении тела подтвердили.