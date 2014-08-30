Рейс Ростов-Москва задерживался из-за сообщения о бомбе

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Авиарейс Ростов-Москва задержали из-за сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщает МИА "Россия сегодня".

На место прибыли кинологи, которые обследовали территорию аэропорта, однако взрывоопасных предметов не обнаружили. Посетителей и сотрудников аэропорта эвакуировали.

Согласно онлайн-табло авиаузла, рейс, запланированный на 9.00, отправится в 11.45 по московскому времени. Добавим, что на прошлой неделе аэропорт Ростова-на-Дону также был эвакуирован из-за звонка о минировании, но бомбу не нашли.