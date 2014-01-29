Экстренные службы продолжат принимать звонки по двузначным номерам

Фото: M24.ru

Минкомсвязи еще не определило дату окончательного перехода экстренных служб на трехзначные номера телефонов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, оперативные службы продолжают принимать звонки и по двузначным номерам, и по трехзначным.

При этом сохраняется единый номер вызова с мобильных телефонов – 112.

"О переходе на новые номера МЧС России проинформирует граждан дополнительно", - уточняет ведомство.

Напомним, 27 января вступил в силу приказ Минкомсвязи, предусматривающий изменение телефонных номеров экстренных служб: к привычным "01", "02" и "03" нужно добавлять единицу. При этом старые цифры - "01", "02", "03" и "04" – продолжают работать.