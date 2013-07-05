Столичные власти выкупили часть бывшего завода "Москвич"

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва выкупила у основного владельца ИФК "Метрополь" Михаила Слипенчука 30 тысяч квадратных метров на территории бывшего завода "Москвич". Там будут размещены резиденты технополиса "Москва".

С учетом реконструкции сумма сделки составила более 3 миллиардов рублей, пишет сегодня издание "Ведомости".

Технополис, расположенный на территории бывшего завода (28 га), будет способствовать развитию научно-технических и инновационных проектов в городе. Для этого он будет предоставлять производственные и офисно-торговые площади в долгосрочную аренду инновационным компаниям.

Технополис нацелен на привлечение резидентов, работающих с нанотехнологиями и наноматериалами, медицинскими и биотехнологиями, микроэлектроникой, оптикой, робототехникой и др.

Сейчас производственная площадка включает три здания общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.

Бюджетные инвестиции в технополис до 2014 года составят 3,5 миллиарда рублей.