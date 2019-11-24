Высокие технологии на низком уровне: унитазы будущего, которые уже здесь

Фраза "высокие технологии проникают во все сферы человеческой жизни" банальна до невозможности, но она действительно описывает сложившуюся ситуацию: хай-тек сегодня можно обнаружить там, где его вовсе не ожидаешь увидеть. Для сегодняшнего обзора можно выбрать осторожный заголовок – что-то вроде "Высокие технологии на низком уровне", но будем откровенны до конца: речь пойдет об унитазах. Подробнее – в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.



Прародители этих санитарно-гигиенических устройств появились в Китае больше тысячи лет назад, сливные бачки к ним прикрутили англичане в XVI веке, через полтора столетия был изобретен гидравлический затвор (так называемое колено), а деревянное сиденье недавно отпраздновало 135-й день рождения. С тех пор эволюция унитаза протекает удручающе неторопливо, в конструкцию до сих пор не внесено сколько-нибудь значимых изменений. Однако иногда инженеры вспоминают об этой части человеческой жизни и пытаются обогатить древнее изобретение современными технологиями.

Исследователи из Пенсильванского университета задумались о том, как много воды тратится на смыв: в зависимости от конструкции бачка в него вмещается от трех до шести литров. Как известно, запасы пресной воды на планете ограничены, ее необходимо экономить. Согласно статистике, ежедневно во всем мире для смыва используется более 141 миллиарда литров пресной воды. Это почти в шесть раз превышает ежедневное потребление воды населением всей Африки. Чтобы как-то исправить ситуацию, можно просто сократить размеры бачков, но эффективность работы омывающего потока будет снижена, и пользователи будут вынуждены дожидаться заполнения емкости и запускать процесс повторно. Понятно, что ни о какой экономии в таком случае говорить не приходится. Ученые предложили покрывать дно унитаза сверхскользким веществом. Материал, который наносится в виде спрея, представляет собой полимерные нити из соединений кремния и углеводородов. Сначала поверхность обрабатывается спиртом, затем на нее наносится кремниево-углеродистый состав, а после этого – слой силиконовой смазки. Покрытие выдерживает до 500 смываний и позволяет снизить расход воды примерно в 10 раз.



Кстати, экономией воды в туалетах озабочены и авиакомпании, правда, руководствуются они не радением об экологии, а чисто экономическими соображениями. Чтобы тратить как можно меньше воды, в туалетах самолетов используются вакуумные насосы, которые втягивают воздух со скоростью, равной половине скорости звука, – около 500 километров в час! Понятно, что из-за этого возникает сильный шум. Физики из американского Университета Бригама Янга разработали систему, позволяющую снизить громкость авиасмыва в два раза. Для этого оказалось достаточно заменить трубы: старая система разрабатывалась с учетом максимальной экономии места, поэтому трубы делали сильно изогнутыми. Увеличив их общую длину и сделав их более прямыми, ученые достигли снижения уровня шума до 10–16 дБ. Ожидается, что это сделает пользование туалетом в авиалайнерах более комфортным, а также уменьшит уровень шума для пассажиров, сидящих в последних рядах.



А ученые Университета Висконсин-Мэдисон и Исследовательского института Моргриджа решили сделать унитаз частью системы, наблюдающей за здоровьем. Исследования показали, что регулярные анализы могут содержать удивительно много информации о состоянии человеческого организма. Основываясь на этих данных, можно вести учет потребления кофе и алкоголя, количества принимаемых лекарств, а также следить за эффектом от спортивных тренировок и даже анализировать качество сна. Сейчас исследовательская группа разрабатывает "умный унитаз", который будет включать в себя датчики для распознавания пользователей и привязки анализов к базе данных конкретного человека. Ученые планируют установить туалет в здании института, чтобы расширить группу пользователей.

Как становится понятно, самые разные специалисты пытаются внести улучшения в такой привычный предмет, как унитаз. И пусть это всего лишь экспериментальные разработки, мы надеемся, что в скором времени в области унитазостроения произойдет самая настоящая технологическая революция.

Хотя...