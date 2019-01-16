Гибкий телевизор, симулятор птицы и умный туалет для кошек: чего ждать после CES–2019

Что нас ждет в этом году? Наш эксперт Дмитрий Бевза отобрал главные тренды, а также самые интересные и безумные устройства с крупнейшей выставки потребительской электроники и бытовой техники CES–2019.

Фото: Дмитрий Бевза

СES – самая большая в мире выставка домашней электроники, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе. Когда-то эта аббревиатура означала Consumer Electronics Show (шоу потребительской электроники), однако впоследствии организаторы решили остановиться на сокращенном названии, чтобы придать ей более деловой имидж. И на наш взгляд, это было сделано зря.

СES – это действительно шоу. Большое бизнес-шоу. 182 тысячи посетителей, из них ни одного "с улицы", для посещения выставки требуется аккредитация. Всего на СES в этом году было 4,4 тысячи стендов, размещенных на площади, равной 38 футбольным полям.

Обойти все это за несколько дней, которые длится выставка, и уж тем более рассказать обо всем в одном репортаже, абсолютно нереально. Так что мы остановимся на самом интересном и постараемся передать суть и дух CES–2019.

Помимо своих размеров CES знаменита тремя вещами:

• Это первое крупное событие на рынке электроники в календарном году, и оно задает тренды на целый год. CES, как машина времени, показывает, что в этом году появится в каталогах магазинов.

• Анонсы больших компаний, таких как Samsung, LG, Sony, Intel, Google, Amazon и прочих. Гиганты IT-индустрии показывают не уже готовые устройства и решения, а концепты, которые мы увидим (или не увидим) через несколько лет.

• "Безумные" стартапы. Вообще, на CES приезжает очень много стартапов и небольших компаний. В этом году их было более 1200. Проекты, которые они представляют, бывают очень интересными, иногда немного сумасшедшими, но очень редко скучными. Павильон Eureka Park, расположенный в одном из самых экзотических отелей Лас-Вегаса – Venetian, это всегда конференц-зал и цирк одновременно.

Фото: Дмитрий Бевза

Однако вернемся к главному. Чем же живет индустрия потребительской электроники в 2019 году, каких чудес электроники нам ждать и какие главные тренды ближайших лет мы увидели на CES?

Как это ни удивительно, но на выставке потребительской электроники больше всего говорили вовсе не о стиральных/посудомоечных машинах, телевизорах, ноутбуках или мобильных телефонах (то есть совсем не о потребительской электронике). Мантрой CES–2019 стали искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT) и мобильная связь нового поколения 5G. Странным это может показаться только на первый взгляд. На самом деле, все логично.

Небольшие или даже значительные улучшения, которые вносят вендоры в домашнюю технику, уже не могут поднять интерес пользователей к бытовой электронике даже до уровня смартфонов. В такой ситуации производители решили сделать "ход конем" и придать всем своим устройствам новые качества за счет смежных технологий.

Зачем холодильнику "глаза"?

Например. Берем телевизор, подключаем к нему умный голосовой помощник (Google, Alexa или Bixby) и устройства – кондиционеры, дверной замок, мультимедийную систему, холодильник, посудомойку, стиральную машину, робот-пылесос, камеры наблюдения, кондиционер и так далее. В итоге мы получаем домашний хаб, управляемый голосом и искусственным интеллектом (ИИ).

"Эй, покажи, что есть в холодильнике", – включаются камеры холодильника, которые запомнили и распознали продукты, еще когда их положили в холодильник. Соответственно, они понимают не только, что это за продукты, но и когда истекает срок хранения. Причем все это показывается не хаотично, а в виде аккуратного списка.

"Мне нужен хлеб, яблоки, молоко, яйца, мясо", – телевизор делает заказ в выбранном вами магазине, и вам доставляют заказ.

В дальнейшем ИИ анализирует ваши вкусы и количество потребления, скидки в магазинах, стоимость доставки и покупает нужные вам продукты в нужном объеме, в нужное время, по самой выгодной цене. Это всего лишь один из сценариев. А их могут быть сотни.

Фото: Дмитрий Бевза

Все ваши устройства, начиная от мобильного телефона и заканчивая стиральной машиной, объединяются в единую сеть, управление которой принадлежит вам, но при этом оно максимально автоматизировано и максимально интеллектуально. Смысл в том, чтобы освободить человека от контроля за рутинными операциями, предлагать вам те вещи и решения, которые искусственный интеллект сочтет интересными для вас. Например, новый сериал или просмотр футбольных матчей тех команд, за которыми следите и болеете, или меню открывшейся недалеко пиццерии.

Ключевое слово во всей этой истории – простота. Потребителям не интересны устройства, на освоение которых нужно тратить десятки часов своего времени. Именно за интеллект и юзабилити своих решений и бьются компании.

Для реализации все этой концепции потребительской электроники понадобились и искусственный интеллект, интернет вещей и связь 5G. Без них все это нереализуемо. Неудивительно, что различные решения, приближающие наше "светлое будущее", были очень богато представлены в Лас-Вегасе. Amazon и Google откровенно соревновались в том, сколько бытовой электроники будет поддерживать Alexa или Google Assistant.

Если говорить о стендах крупных компаний и о том, что они привезли на CES, то можно начать с Samsung – компания и провела первой свою презентацию на выставке. Корейцы сделали упор на 8K-телевизоры, Micro LED технологию и такую новую для себя область, как робототехника.

Модульный Micro LED телевизор, меняющий конфигурацию, телевизор-стена, сервороботы, экзоскелеты для людей, занятых тяжелым физическим трудом или страдающих нарушениями опорно-двигательной системы. Это все было интересно.

Вот так модульный экран подстраивается под запросы разных членов семьи, показывая "каждому свое" или что-то одно, объединяясь в единый большой экран.

Фото: Дмитрий Бевза

А вот как выглядит телевизор-стена, демонстрирующий любой визуальный контент, будь то телеканал, сериал, лента Instagram или расписание работы магазина. Все можно вывести на экран одновременно в разных его частях или посмотреть фильм/концерт на огромном экране. А можно просто сделать телевизор "стеной" с камином и полками или картинной галереей.

Фото: Дмитрий Бевза

Насколько хороши будут в реальной жизни экзоскелеты Samsung, сказать сложно, но на стенде они выглядели вполне эффектно.

Фото: Дмитрий Бевза

Один из главных и вечных конкурентов Samsung (другая корейская компания) – LG – привезла на CES гибкий телевизор LG Signature OLED TV R, у которого экран просто выезжает из сабвуферного блока. Это был, безусловно, один из самых эффектных экспонатов на выставке. Причем LG Signature OLED TV R – это не концепт, а готовая к поставкам на рынок модель.

Фото: Дмитрий Бевза

Покажем и оформление самого стенда LG. Вот так выглядел вход на него:

Фото: Дмитрий Бевза

Вообще, телевизоры с 8K-дисплеями сверхвысокого разрешения показали не только Samsung и LG, но и Sony, Vizio, TCL, Hisens и другие компании.

Картинка у таких телевизоров просто сумасшедшая по качеству, но вполне логично возникает вопрос: а где брать 8K-контент, если фильмов даже с разрешением 4K днем с огнем не достать?

Разумеется, производители 8K-телевизоров все это прекрасно понимают. Потому огромное внимание на СES–2019 было уделено развитию технологии апскейлинга, то есть программному обеспечению, которое в самом телевизоре "на лету" преобразует обычную Full HD картинку в 8K. Да, фильм, реально снятый в новом формате (True 8K), будет выглядеть круче, но в области апскейлинга компании добились большого прогресса, и смотрится даже такой видеоконтент заметно выигрышнее стандартного Full HD.

Если немного уйти в сторону от телевизоров (хотя это все уже не совсем телевизоры), то нам запомнились два ноутбука.

Игровой Alienware от DELL c 17,3-дюймовым дисплеем. Можно выбрать между версиями с панелью формата Full HD (1920×1080 точек) или 4К (3840×2160 пикселей). Ноутбук получил графический ускоритель NVIDIA RTX 20 Series и шестиядерный процессора Core i9-8950HK с номинальной частотой 2,9 ГГц и возможностью повышения до 4,8 ГГц (в топовой конфигурации). Настоящий игровой монстр.

А вот если говорить о ноутбуке для повседневных нужд, то нам понравился тонкий и легкий 14-дюймовый ноутбук Acer Swift 7 с поддержкой сенсорного управления. Безрамочный сенсорный экран занимает 92 процента площади поверхности крышки и защищен ударопрочным стеклом Gorilla Glass 6. Также он получил процессор Intel Core i7-8500Y поколения Amber Lake Y. Этот чип располагает двумя ядрами (1,5-4,2 ГГц) и встроенным графическим контроллером Intel UHD Graphics 615. Но самое главное в этом ноутбуке – его габариты и вес: 317,9×191,5×9,95 миллиметра при весе 890 граммов.

Здоровье



Вспомним также огромное количество разнообразных медицинских, косметических и фитнес-устройств, представленных в этот раз на CES.

Нам очень любопытными показались часы-тонометр Omron HeartGuide. Почему? Во-первых, для измерения давления они используют классическую технологию измерения пульса с насосом и воздушной подушкой и уже одобрены Минздравом США как медицинский прибор. Соответственно, есть большая вероятность, что они доедут и до России. Во-вторых, это продукт большой компании, а не стартапа, которая все же гарантирует его корректную работу, что для медицинского прибора очень важно. Часы по беспроводной связи загружают свои показания в приложение под названием HeartAdvisor, и они могут быть переданы врачу с помощью автоматического экспорта PDF или перенесены в новое хранилище медицинских записей Apple. Позже Omron добавит подключение к Samsung, Google, Walgreen и другим платформам данных о здоровье.

В первую очередь это прибор для гипертоников. Последующее обновление приложения позволит HeartGuide измерять показания артериального давления по расписанию или фиксировать давление во время сна, что, в свою очередь, поможет выявить скрытые формы гипертонии.

Привет из будущего

Ну и последняя, самая веселая часть выставки, это Eureka Park и его стартапы. Тут было все.

Футуристические велосипеды и электробайки (их сейчас не делает только ленивый, но смотрятся они эффектно).

Фото: Дмитрий Бевза

Симулятор птицы. Кто же не хочет почувствовать себя орлом и парить в вышине!

Фото: Дмитрий Бевза

Персональный сабвуфер, взывающий такие вибрации по телу, что кажется, что ты стоишь на сцене Уэмбли во время концерта.

Фото: Дмитрий Бевза

Автоматический горшок для цветов (или для чего-то иного, например, для салата) с системой автоматического полива, добавления удобрений и собственным освещением.

Робот-хлебопек. Причем он не только печет хлеб сам, но и может продавать его через свой вендинговый автомат. Очень самостоятельный робопекарь.

Фото: Дмитрий Бевза

Умный туалет для кошек, который анализирует состояние животного (не спрашивайте, как) и передает данные в приложение или доктору.

Фото: Дмитрий Бевза

В общем, можно сказать, что CES–2019 удалась. Там было все, за что мы так любим эту выставку. Много серьезных устройств и немного творческого безумия.