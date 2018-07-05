"Говорим как есть". Зачем первые лица Tele2 маскируются под продавцов-консультантов

Оператор мобильной связи Tele2 в Москве провел всероссийскую акцию "День открытых людей" под лозунгом "Говорим как есть". Компания успешно проводит это мероприятие уже 12-й раз, когда сотрудники вместо привычных офисов выходят на работу в салоны в роли промоутеров и консультантов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Корреспондент портала Москва 24 посетил один из салонов и проверил, как это работает.

Фото: пресс-служба Tele2

Зайдя в недавно открывшийся салон в ТЦ "МЕГА Теплый Стан", за стойкой продавца я увидела не просто рядового сотрудника, а генерального директора Tele2 Сергея Эмдина. Он был одет в фирменное поло консультанта и, казалось бы, ничем не выделялся на фоне других. Прикинувшись обычным покупателем, я подошла к Сергею с вопросом: какой тариф мне лучше приобрести?

Генеральный директор в подробностях рассказал о различных предложениях, помог подобрать наиболее комфортный тариф с учетом моих потребностей, бюджета и предпочтений. Приятно было узнать о безлимитном доступе к мессенджерам и соцсетям (о да!), а также о тарифах-конструкторах линейки "Мой Tele2", благодаря которым можно настраивать нужное количество гигабайт и минут. "Вы берете любой тариф, дальше заходите в личный кабинет и просто подгоняете тариф под себя", – объяснил Сергей.

Дальше, конечно, пришлось признаться, что я журналист, и мы продолжили беседу о том, есть ли изменения в нагрузке на мобильных операторов в период проведения ЧМ по футболу. Выяснилось, что в такой жаркий, спортивный для страны месяц спрос сильно увеличивается.

Фото: пресс-служба Tele2

"Продажи выросли на 20%, интернет-трафик также вырос в разы, особенно в моменты проведения матча и конкретно, когда играет наша сборная. Зачастую не понимаешь, люди идут смотреть футбол или снять ролик и тут же отправить его другу или в сеть?", — поделился Сергей Эмдин.

Специально к чемпионату Tele2 сделали два тарифа для иностранцев с международными звонками, а также звонками по России и большим пакетом интернета. Это гораздо дешевле, чем если бы они покупали подобный тариф в своих странах (Европа или США). В зоне прилета аэропорта Внуково был установлен аппарат для продажи сим-карт (первый в России симкомат), который позволяет приобрести симкарту благодаря сканеру лица и сверке изображения с фото в паспорте. Надо отметить, что более 80% первых пользователей аппарата, получивших симки, стали иностранные болельщики.

В день акции в салоне на Теплом Стане присутствовал еще один представитель "тяжелой артиллерии" компании – генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин, который также замаскировался под консультанта-продавца и широкой улыбкой встречал всех посетителей. Он отметил, что за июнь количество посетителей салона в Москве и Московской области составило более 2,5 миллионов человек, что сопоставимо с населением целой Литвы. И также добавил, что россияне активно делятся своими эмоциями по телефону (всеми видами трафика) во время футбольных матчей.

Фото: пресс-служба Tele2

"В день, когда наши играли с испанцами, во время пенальти трафик просто зашкаливал и превысил показатели новогодней ночи в 2,5 раза, – рассказал Игорь. – Я болею за Россию. Ставки делать боюсь, но думаю, все решит пенальти. Акинфеев должен нас спасти".

Всего в очередном "Дне открытых людей" приняли участие более 500 салонов связи Tele2 по всей России. В честь акции всех желающих угостили печеньками счастья. Повезло и мне: там скрывалось послание со словами "Сегодня вас ждет безлимитная удача". Да будет так!