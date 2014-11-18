Форма поиска по сайту

18 ноября 2014, 09:53

Культура

Гротескный спектакль о лихих 90-х покажут в театре "Мастерская"

Фото: M24.ru

В театре "Мастерская" 22 ноября покажут ностальгический гротескный спектакль о лихих 90-х "Артемида с ланью". Зрителей ждет лирический сюжет, в котором режиссер Оксана Глазунова уделяет значительное внимание путчу, малиновым пиджакам и Чеченской войне.

Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Вадима Леванова, написавшего сценарий к сериалу "Школа" Валерии Гай Германики.

Главный герой спектакля – одинокий странноватый филолог Андрей Павлович Бибиков, с которым происходят удивительные вещи. Однажды Бибиков, выпив пива, возвращается домой в компании незнакомой девушки, которая почему-то знает его адрес.

"Далее следует череда еще более интересных событий и совпадений. И становится очевидно, что в круговерти жизненных событий, человек – лишь марионетка в руках судьбы", - отметили в театре.

Роли исполняют Максим Дримлинг, Александр Минин и Елена Санина.

Начало спектакля в 19.00. Билеты 800 рублей.

