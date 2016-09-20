Евгений Миронов открыл "Новое Пространство" Театра Наций

Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного Театра Наций. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Команда Театра Наций открыла "Новое Пространство" в особняке 1812 года по адресу Страстной бульвар, 12. На пресс-конференции художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал о планах на сезон и проектах, которые в ближайшее время будут реализованы в "Новом Пространстве".

17 сентября на карте Москвы появилось еще одна культурная локация: в рамках открытия юбилейного театрального сезона Театр Наций представил "Новое Пространство". Обещают, что помимо театральных проектов здесь будут проходить выставки современных художников и зарубежных кураторов.

"В этом году Театру Наций исполняется десять лет. Весной мы открыли "Новую сцену", сегодня открываем "Новое Пространство". Этот факт говорит о том, что мы хотим развивать театр как институт," – сказал Миронов. – "Этот сезон для нас юбилейный. Пять лет назад мы открыли здание театра Корша после реконструкции. В этом году ему исполняется 130 лет".

Мария Ревякина, директор Государственного Театра Наций, в рамках пресс-конференции рассказала о параллельных проектах, которыми занимается команда: "В прошлом сезоне мы запустили большую региональную и международную программы, которые планируем развивать дальше. Мы смогли представить свои спектакли в таких городах как Чайковский, Тобольск, Видное, Пермь и Нижневартовск. В Нью-Йорке и Сингапуре мы показали пьесу "Гамлет | Коллаж" в рамках международных гастролей".

Также Евгений Миронов рассказал о семи премьерах сезона: "Мы открываем сезон спектаклями "Заводной Апельсин" на малой и "Ивонна, принцесса бургундская" на большой сценах. Специально для работы над "Ивонной" в Москву приехал стремительно набирающий популярность в Европе польский режиссер Гжегожи Яжину". К премьере этого спектакля команда "Нового Пространства" подготовила проект "Неделя польской культуры", для того чтобы зрители, которые соберутся на спектакль Яжину, смогли прийти на него подготовленными.

Евгений Миронов, Мария Ревякина и Вера Мартынов. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Помимо "Заводного Апельсина" и "Ивонны, принцессы бургундской", Театр Наций подготовил еще несколько премьер на сезон: "Дыхание" по пьесе Дункана Мак Миллана в постановке Марата Гацалова, "Иванов" по первой пьесе Чехова, "Гроза" по Островскому, "Аудиенция" по пьесе британского драматурга Питера Моргана и "Цирк" режиссера Максима Диденко, спектакль, в основу которого легла советская музыкальная комедия Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли.

На пресс-конференции также вспомнили об идее создания театрального квартала. "Проект был готов уже к 2014 году, и мы до сих пор продолжаем работать над его реализацией," – сказал Роман Должанский, заместитель художественного руководителя Театра Наций. – Этот квартал сложился сам собой вокруг отреставрированного здания Театра Наций. Совсем рядом находятся Театр Станиславского, Театральный центр на Странстном и ММОМА".

Вера Мартынов. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Вера Мартынов, куратор "Нового Пространства" Театра Наций также рассказала о планах своей команды. "В "Новом Пространстве" будут интегрированы все направления деятельности Театра Наций: работа с крупнейшими мировыми режиссерами, экспериментальные постановки и фестивальная деятельность. Здесь будет находиться штаб-квартира фестиваля TERRITORIЯ". По ее словам, появление этой площадки было связано с необходимостью взаимопроникновения театра с другими видами искусства – с кинематографом, литературой, кукольным театром и архитектурой.

Уже сегодня в "Новом Пространстве" можно увидеть выставку "Таймс Сквер: театр абсурда", подготовленную нью-йоркским куратором Шерри Доббин, проекты Александра Коханова "Осторожно, двери!" и Александра Шишкина-Хокусая "Летний сад в огне", а также инсталляцию #Декорациянаулице Джастина Беттмана на бульваре перед входом в здание.

Екатерина Кинякина, Владимир Яроцкий