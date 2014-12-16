Прямая трансляция: "Демон" и "Мцыри", выраженные телом

Фото: facebook.com/masterskayadancekitchen
В среду на "Открытой сцене" пройдет вечер современной хореографии. Вечер откроет лекция Екатерины Васениной о возникновении и развитии современного танца, далее последуют две постановки. Творческая мастерская Дениса Бородицкого Dance Kitchen покажет contemporary dance по мотивам поэм Лермонтова "Демон" и "Мцыри".
Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.
- Когда: 17 декабря
- Кто: постановка перформансов - Наталья Кушнарчук и Марина Херолянц
- Что: лекция о современном танце и перформансы по поэмам Лермонтова
- Кому смотреть: желающим увидеть, как выразить стихи с помощью тела