7 спектаклей, которые нужно успеть посмотреть в октябре

Новый спектакль Дмитрия Крымова, "Домашние танцы", октодрама по мотивам "Бесов" и "Июльансамбль" на сцене "Практики" – редакция портала Москва 24 выбрала знаковые спектакли октября, которые еще можно успеть посмотреть до конца месяца.

Вечер Национального балета Канады

Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представит в Москве премьерные гастроли Национального балета Канады – одной из лучших трупп мира.

Зрители увидят три одноактных балета: Emergence ("Возникновение") одной из самых долгожданных в России хореографов Кристал Пайт, Paz de la Jolla (чувственные воспоминания о детстве в южной Калифорнии) самого молодого резидента-хореографа в истории New York City Ballet Джастина Пека, а также постановку Being and Nothingness ("Бытие и ничто") Гийома Коте, вдохновленного на нее философским эссе Жана-Поля Сартра.

Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко



Когда: 15, 16 октября

"Орфические игры/Панк-макраме"

Новопроцессуальный проект художественного руководителя "Электротеатра" Бориса Юхананова длится шесть дней – по две серии в день. "Орфические игры" – это более 30 вариаций мифа об Орфее, текстов Жана Ануя и Жана Кокто. В проекте задействована практически вся труппа театра – около 100 актеров.

Если "Золотой осел" Юхананова располагался в разомкнутом пространстве работы, то "Орфические игры" находятся в разомкнутом пространстве мифа. В этом проекте все не просто так: и само название "панк-макраме", и сюрреализм Кокто, и восемь строгих математическо-практических формул из "Википедии" в анонсе спектаклей. А вот что все это значит – предстоит разгадать зрителям.

Где: Электротеатр "Станиславский"



Когда: 16-21 октября

Спектакль "Сережа"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Один из самых эксцентричных режиссеров отечественного театра Дмитрий Крымов дебютировал в МХТ имени Чехова премьерой спектакля "Сережа" по мотивам "Анны Карениной". Вернее сказать, по отдаленным мотивам.

"Нам хотелось сделать "Анну Каренину", как очередной бунинский "Солнечный удар" – быстро, нежно и страшно", – объяснил режиссер.

Не стоит ждать пересказа знаменитого романа. Из толстовских персонажей режиссер оставил только главную героиню, ее супруга, любовника и Сережу – сына Анны Карениной. А в остальном – все смешалось, и не только в доме Облонских. В своем спектакле Крымов соединил "Анну Каренину" с "Жизнью и судьбой" Василия Гроссмана и добавил текст "Вопросы", написанный специально для этой постановки Львом Рубинштейном.

Где: МХТ имени Чехова



Когда: 20, 21 октября

"Домашние танцы"

Фото: предоставлено пресс-службой/NicoleSeile

В рамках фестиваля "Территория" швейцарский хореограф и руководитель собственной танцевальной компании Николь Сайлер пригласит вас на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по заданному маршруту, зрители cмогут увидеть, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса "Домашние танцы".

Где: Новое пространство Театра Наций



Когда: 19-21 октября

"8 (Восемь)"

Фото: предоставлено пресс-службой театра/Ира Полярная

Первая премьера юбилейного 55-сезона Театра на Таганке – октодрама "8 (Восемь)" по мотивам культового романа "Бесы" Федора Достоевского. Режиссер – Сергей Чехов (номинант на премии "Золотая маска–2018" и "Прорыв").

Спектакль разделен на восемь эпизодов: это диалоги персонажей романа с самым одиозным героем Достоевского – Николаем Ставрогиным. Блестящий манипулятор вступает в диалог с каждым из героев, раскрывая одну за другой грани своей страшной личности, меняя маски, обнажая демоническую сущность "писаного красавца, а в то же время как будто и отвратительного".

"Интересно разобраться, как гениальный человек может превратиться в "черную дыру" и словно проверяя себя на мерзость, пожирать все вокруг, опускаясь все ниже и ниже", – рассказал Сергей Чехов.

Где: Театр на Таганке



Когда: 22 октября

"Новые короткие пьесы"

Фото: предоставлено пресс-службой/CharlesFreger

Фестиваль "Территория" завершится спектаклем "Новые короткие пьесы" французского хореографа Филиппа Декуфле. Художник, мим, основатель театральной компании DCA и режиссер Цирка дю Солей представит цикл пластических зарисовок.

"Подобный формат характерен для многих постановок современного танца. Такие американские хореографы, как Джордж Баланчин и Мерс Каннингем, Марта Грэм и Алвин Николайс почти всегда предпочитали "модульные" вечера, составленные из коротких пьес. Мой интерес к компактным формам связан с рок-н-роллом: эффективность и сила треков там обратно пропорциональна их длительности", – рассказал Филипп Декуфле.

Где: театр "Русская песня"



Когда: 23, 24 октября

"Несколько разговоров (о Христе)"

На сцену "Практики" выходит команда "Июльансамбля" со спектаклем по пьесе драматурга из Литвы Текле Кавтарадзе. "Несколько разговоров о (Христе)" состоит из фрагментов монологов и диалогов наших современников: 12 персонажей живут по соседству в спальном районе большого города. Герои связаны между собой так или иначе: дружбой детства или заочным знакомством. Несмотря на видимое благополучие, герои ищут веру, ценности, человеческую теплоту и ответ на вопросы: кто я и про что я. Каждому в глубине души чего-то не хватает, где-то пусто и где-то колет.

Пьеса "Несколько разговоров о (Христе)" стала лауреатом Национального фестиваля драматургии в 2013 году.

Где: Театр "Практика"



Когда: 26, 27 октября

"Снежная симфония"

Слава Полунин, ставший легендой при жизни, решил вдохнуть в свое всемирно известное "сНежное шоу" с 25-летней историей новую жизнь. Вместе с выдающимся скрипачом и дирижером, обладателем премии "Грэмми" Гидоном Кремером он полностью переосмыслил старый спектакль.

Программа нового шоу "Снежная симфония" поменялась на 70 процентов, но неизменными остались два клоуна-антагониста Рыжий и Белый, последнего из которых, по словам создателей шоу, сыграла минималистская музыка в исполнении знаменитого камерного оркестра "Кремерата Балтика". Покажут в столице всего восемь представлений.

Где: Московский дворец молодежи



Когда: 24-31 октября