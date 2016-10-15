7 спектаклей, которые нужно успеть посмотреть в октябре

Новый спектакль Дмитрия Крымова, "Домашние танцы", октодрама по мотивам "Бесов" и "Июльансамбль" на сцене "Практики" – редакция портала Москва 24 выбрала знаковые спектакли октября, которые еще можно успеть посмотреть до конца месяца.
Вечер Национального балета Канады
Снимок с видео YouTube/Pacific Northwest Ballet
Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva представит в Москве премьерные гастроли Национального балета Канады – одной из лучших трупп мира.
Зрители увидят три одноактных балета: Emergence ("Возникновение") одной из самых долгожданных в России хореографов Кристал Пайт, Paz de la Jolla (чувственные воспоминания о детстве в южной Калифорнии) самого молодого резидента-хореографа в истории New York City Ballet Джастина Пека, а также постановку Being and Nothingness ("Бытие и ничто") Гийома Коте, вдохновленного на нее философским эссе Жана-Поля Сартра.
Где: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Когда: 15, 16 октября
"Орфические игры/Панк-макраме"
Фото: electrotheatre.ru
Новопроцессуальный проект художественного руководителя "Электротеатра" Бориса Юхананова длится шесть дней – по две серии в день. "Орфические игры" – это более 30 вариаций мифа об Орфее, текстов Жана Ануя и Жана Кокто. В проекте задействована практически вся труппа театра – около 100 актеров.
Если "Золотой осел" Юхананова располагался в разомкнутом пространстве работы, то "Орфические игры" находятся в разомкнутом пространстве мифа. В этом проекте все не просто так: и само название "панк-макраме", и сюрреализм Кокто, и восемь строгих математическо-практических формул из "Википедии" в анонсе спектаклей. А вот что все это значит – предстоит разгадать зрителям.
Где: Электротеатр "Станиславский"
Когда: 16-21 октября
Спектакль "Сережа"
Один из самых эксцентричных режиссеров отечественного театра Дмитрий Крымов дебютировал в МХТ имени Чехова премьерой спектакля "Сережа" по мотивам "Анны Карениной". Вернее сказать, по отдаленным мотивам.
"Нам хотелось сделать "Анну Каренину", как очередной бунинский "Солнечный удар" – быстро, нежно и страшно", – объяснил режиссер.
Не стоит ждать пересказа знаменитого романа. Из толстовских персонажей режиссер оставил только главную героиню, ее супруга, любовника и Сережу – сына Анны Карениной. А в остальном – все смешалось, и не только в доме Облонских. В своем спектакле Крымов соединил "Анну Каренину" с "Жизнью и судьбой" Василия Гроссмана и добавил текст "Вопросы", написанный специально для этой постановки Львом Рубинштейном.
Где: МХТ имени Чехова
Когда: 20, 21 октября
"Домашние танцы"
В рамках фестиваля "Территория" швейцарский хореограф и руководитель собственной танцевальной компании Николь Сайлер пригласит вас на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по заданному маршруту, зрители cмогут увидеть, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса "Домашние танцы".
Где: Новое пространство Театра Наций
Когда: 19-21 октября
"8 (Восемь)"
Первая премьера юбилейного 55-сезона Театра на Таганке – октодрама "8 (Восемь)" по мотивам культового романа "Бесы" Федора Достоевского. Режиссер – Сергей Чехов (номинант на премии "Золотая маска–2018" и "Прорыв").
Спектакль разделен на восемь эпизодов: это диалоги персонажей романа с самым одиозным героем Достоевского – Николаем Ставрогиным. Блестящий манипулятор вступает в диалог с каждым из героев, раскрывая одну за другой грани своей страшной личности, меняя маски, обнажая демоническую сущность "писаного красавца, а в то же время как будто и отвратительного".
"Интересно разобраться, как гениальный человек может превратиться в "черную дыру" и словно проверяя себя на мерзость, пожирать все вокруг, опускаясь все ниже и ниже", – рассказал Сергей Чехов.
Где: Театр на Таганке
Когда: 22 октября
"Новые короткие пьесы"
Фестиваль "Территория" завершится спектаклем "Новые короткие пьесы" французского хореографа Филиппа Декуфле. Художник, мим, основатель театральной компании DCA и режиссер Цирка дю Солей представит цикл пластических зарисовок.
"Подобный формат характерен для многих постановок современного танца. Такие американские хореографы, как Джордж Баланчин и Мерс Каннингем, Марта Грэм и Алвин Николайс почти всегда предпочитали "модульные" вечера, составленные из коротких пьес. Мой интерес к компактным формам связан с рок-н-роллом: эффективность и сила треков там обратно пропорциональна их длительности", – рассказал Филипп Декуфле.
Где: театр "Русская песня"
Когда: 23, 24 октября
"Несколько разговоров (о Христе)"
Фото: praktikatheatre.ru
На сцену "Практики" выходит команда "Июльансамбля" со спектаклем по пьесе драматурга из Литвы Текле Кавтарадзе. "Несколько разговоров о (Христе)" состоит из фрагментов монологов и диалогов наших современников: 12 персонажей живут по соседству в спальном районе большого города. Герои связаны между собой так или иначе: дружбой детства или заочным знакомством. Несмотря на видимое благополучие, герои ищут веру, ценности, человеческую теплоту и ответ на вопросы: кто я и про что я. Каждому в глубине души чего-то не хватает, где-то пусто и где-то колет.
Пьеса "Несколько разговоров о (Христе)" стала лауреатом Национального фестиваля драматургии в 2013 году.
Где: Театр "Практика"
Когда: 26, 27 октября
"Снежная симфония"
Фото: slavasnowshow.com
Слава Полунин, ставший легендой при жизни, решил вдохнуть в свое всемирно известное "сНежное шоу" с 25-летней историей новую жизнь. Вместе с выдающимся скрипачом и дирижером, обладателем премии "Грэмми" Гидоном Кремером он полностью переосмыслил старый спектакль.
Программа нового шоу "Снежная симфония" поменялась на 70 процентов, но неизменными остались два клоуна-антагониста Рыжий и Белый, последнего из которых, по словам создателей шоу, сыграла минималистская музыка в исполнении знаменитого камерного оркестра "Кремерата Балтика". Покажут в столице всего восемь представлений.
Где: Московский дворец молодежи
Когда: 24-31 октября