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Культура

11 февраля, 12:16

В МХТ имени Чехова поставили спектакль-кабаре о Первой мировой войне

театр Александр Молочников первая мировая

"Афиша": В МХТ имени Чехова покажут премьеру спектакля "19.14"

Молодой актер Александр Молочников поставил на сцене МХТ имени Чехова спектакль-кабаре о Первой мировой войне. Режиссерский дебют Молочникова под названием "19.14" балансирует между лекцией с выдержками из книг Ремарка и шоу, конферансье которого развлекает зрителей шуточными рассказами на очень серьезные темы.

Премьеру покажут на малой сцене театра 11, а также 23 и 24 февраля.

Спектакль начинается не в 19.00, а ровно в 19.14. Зрителям показывают инсценировку того самого момента, когда серб Гаврило Принцип увидел кортеж эрцгерцога Франца Фердинанда и выстрелил в наследника австрийского престола. Именно это событие положило начало войне, которая унесла жизни 35 миллионов человек.

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"До постановки спектакля я о Первой мировой особо ничего не знал. Когда я читал воспоминания людей о времени, предшествовавшем началу войны, меня поражала их наивность и радость в связи с тем, что война вот-вот начнется. Они думали, что все это продлится недолго, всего, может, неделю. Рассуждали так: вот мы поедем, повоюем, покажем друг другу, как надо жить, вернемся. Никто не предполагал, что все это затянется на четыре года", – рассказал режиссер-дебютант Молочников телеканалу "Москва 24".

Задумывая "19.14", режиссер встретился в Париже с историками.

По словам Молочникова, формат кабаре помог команде спектакля привнести в постановку условные решения, язык.

Специально для спектакля актеры сняли три промо-ролика о событиях Первой мировой войны (все можно посмотреть тут).

публикация МХТ им. А.П. Чехова.


В спектакле "19.14" играют Артем Волобуев, Павел Ворожцов, Светлана Иванова-Сергеева и другие артисты театра. Музыку написал Роман Берченко, стихи - Дмитрий Быков.

Билеты на спектакль - от 600 рублей.

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