ЧелоВЕК: Юлий Гусман и Ирина Мирошниченко – о Владимире Зельдине

Владимиру Зельдину исполнилось 100 лет

10 февраля легендарному отечественному артисту театра и кино Владимиру Зельдину исполняется 100 лет. Свой юбилей Владимир Михайлович встретит на сцене родного театра Российской армии (ЦАТРА). В этот день в репертуаре спектакль "100, или Танцы со временем", созданный специально под юбиляра.

О старейшем народном артисте СССР, играющем на сцене, нам рассказали Юлий Гусман, Ольга Богданова, Ирина Мирошниченко и другие его коллеги.

Человек-эпоха

Легендарному артисту Владимиру Зельдину исполнилось 100 лет

Владимир Михайлович Зельдин родился в 1915 году в Тамбовской губернии тогда еще монархической России. Позже семья переехала в Тверь, а оттуда в Москву. Отец будущего артиста был музыкантом, так что Владимир Михайлович освоил игру на трубе, рояле и скрипке.

Зельдин мечтал о карьере в балете, но отец настаивал на том, чтобы он серьезно занимался музыкой. Так что какое-то время Владимир Михайлович играл на трубе в оркестре. В начале 1930-х он поступил в производственно-театральные мастерские при театре МГСПС (позже стали основой театра имени Моссовета). Зельдин также давал уроки в танцевальных студиях.

В 1941 году вышел фильм "Свинарка и пастух" Ивана Пырьева, в котором снялся Зельдин. Эта картина принесла ему широкую известность. Позже Владимир Михайлович также работал над лентами "Дядя Ваня", "Карнавальная ночь", "Десять негритят" и другими.

С 1945 года Зельдин служит в труппе Центрального театра Советской армии (ныне – Российской армии). Здесь он сыграл десятки различных ролей. В настоящее время Владимир Мхайлович занят в постановках "Человек из Ламанчи" и "Танцы с учителем" (режиссер – Юлий Гусман), а также в спектакле "Давным-давно" (режиссер – Борис Морозов).

"Человек из Ламанчи" поставлен Юлием Гусманом к 90-летию Владимира Зельдина. Спектакль о Дон Кихоте до сих пор идет с аншлагами. Когда артист отмечал 95-летие, Гусман украсил репертуар ЦАТРА "Танцами с учителем". Это история о самом Зельдине. "Человек из Ламанчи" поставлен Юлием Гусманом к 90-летию Владимира Зельдина. Спектакль о Дон Кихоте до сих пор идет с аншлагами. Когда артист отмечал 95-летие, Гусман украсил репертуар ЦАТРА "Танцами с учителем". Это история о самом Зельдине. Теперь, к 100-летию артиста-легенды, на сцене театра Российской армии Гусман ставит "100, или Танцы со временем". Частью спектакля станут "Танцы с учителем".





Зельдин – народный артист СССР и лауреат множества государственных наград. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", кроме того, ему были вручены Государственная премия СССР и премия правительства России в области культуры. Также Зельдин – обладатель наград фестиваля "Кинотавр", "Хрустальной Турандот", "Золотой маски".

Коллеги - о Владимире Зельдине

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Режиссер Юлий Гусман

Советский и российский режиссер, художественный руководитель премии "Ника", постоянный член жюри КВН

Поставил два спектакля с Владимиром Зельдины: "Человек из Ламанчи" и "Танцы с учителем", а также творческий вечер "100: Танцы со временем"

"Владимира Михайловича Зельдина называют Дон Кихотом русского театра – и это действительно так. Сочетание высочайшего профессионализма, огромного опыта и невероятной работоспособности в нем органично сплетаются с доброй душой, удивительным отношением к товарищам по работе и другим людям, желанием помочь и протянуть руку каждому.

Проработавший более 60 лет в одном театре, снявшийся почти в ста кинофильмах, получивший все мыслимые звания – от народного артиста СССР до высшего ордена Испанского королевства, – Владимир Михайлович является примером и наставником для многих поколений артистов.

Несмотря на свой столетний возраст, Зельдин сохранил работоспособность, уверенность, умение работать на сцене, танцуя, фехтуя, сражаясь и исполняя арии и замечательные музыкальные произведения на протяжении нескольких часов. Он, кроме того, остается невероятным энтузиастом русского театра, человеком, погруженным в общественную и гражданскую жизнь.

"Человек из Ламанчи". Фото: teatrarmii.ru

Последние 20 лет мы с ним провели вместе. Я поставил два спектакля с Владимиром Михайловичем: "Человек из Ламанчи", мюзикл про Дон Кихота Сервантеса, и "Танцы с учителем" - собственно, историю о жизни самого Зельдина. Там есть придуманные ситуации, но основано все на его рассказах.

Сейчас мы работаем над юбилейным вечером, в который включены различные отрывки, Зельдин будет читать стихи, петь, также представим сокращенный вариант "Танцев с учителем".

Та любовь, которой окружен Владимир Михайлович, нисколько не сделала его горделивее, заносчивее. Более того: он всегда готов прийти на помощь своим коллегам и другим людям, которые его окружают. Как настоящий Дон Кихот".

Фото: ТАСС / Рухадзе Анатолий

Актриса Ирина Мирошниченко

Снималась с Владимиром Зельдиным в фильме "Дядя Ваня" Андрея Михалкова-Кончаловского

Народная артистка РСФСР

"Это настоящее счастье, что есть такой человек, который может наблюдать жизнь в разрезе целого столетия.

Я с трепетом и нежностью вспоминаю те давние 1970-1971-й годы, когда мы вместе с Владимиром Михайловичем снимались в «Дяде Ване». Мы встретились с ним на съемочной площадке в роли мужа и жены в знаменитой пьесе Антона Павловича Чехова. Это была одна из первых моих ролей в кино. Постановка изумительного режиссера Андрея Кончаловского, потрясающий состав исполнителей – такое бывает раз в жизни.

Владимир Зельдин. Кадр из фильма "Дядя Ваня"

Поразительно то, что, хотя люди меняются, Владимир Михайлович все же сумел сохранить свою душу такой же восторженной, чистой, радостной и открытой, какой она была раньше. Он удивительный человек. Я счастлива, что судьба свела нас в одной работе – пусть и ненадолго. Мне повезло пообщаться с ним и за пределами съемочной площадки: он принимал участия в моих творческих вечерах, я приходила к нему на премьеры, вечера. Мы пересекались на разных общественных мероприятиях. Мне всегда радостно его видеть.

Зельдин – талантливейший, изумительный человек, потрясающий актер и ярчайшая личность. Я от всего сердца поздравляю его с тем, что у него юбилей – такая красивая цифра. Поздравляю его с тем, что он показывает людям пример того, как можно красиво жить. Красиво с точки зрения порядочности, и с точки зрения внутренней чистоты, благородства, сердечности. Всеми этими качествами Бог сполна вознаградил Владимира Михайловича Зельдина.

Думаю, у него не может быть врагов, а могут быть только друзья и почитатели. Я жду с нетерпением дня, когда поздравлю его лично и скажу все самые добрые слова, которые только можно сказать человеку, когда ты видишь его и радуешься. С юбилеем, Владимир Михайлович! С юбилеем, дорогой наш и всеми любимый! Ваша Ирина Мирошниченко".

Фото: teatrarmii.ru

Актриса Ольга Богданова

Артистка театра Российской армии, в настоящее время играет с Владимиром Зельдиным в "Танцах с учителем"

Народная артистка России

"Зельдин – прекрасный человек. Это огромная радость для нашего театра, что он у нас есть: такой живой, веселый, остроумный.

Я часто думаю, что мне просто жаль другие театры: у них нет Зельдина. Все, может, хорошо, но нет Зельдина. Мы, глядя на него, понимаем: годы – это ерунда. Можно в 30 лет быть абсолютным стариком, а можно в 100 лет сохранить мечту. Он мечтает, выходит на сцену окрыленный. Это не просто слова, не пафос, а реальность, которая есть в нашей жизни. Мы наблюдаем ее каждый день. Мы избранные, потому что можем видеть такого прекрасного человека.

Меня с Владимиром Михайловичем связывает вся жизнь. Даже не могу вспомнить, когда мы познакомились: как только я переступила порог театра, он сразу вошел в мою жизнь. К счастью, больше мы никогда не расставались.

Владимир Зельдин. Фото: teatrarmii.ru

Я была с самого начала как-то им отмечена. Он живо интересовался моей судьбой, особенно когда я была молодой артисткой. Он меня опекал, помогал. Зельдин вообще всегда старается помочь молодым.

Мы вместе играли множество спектаклей: и "Ужасные родители", и "Деревья умирают стоя", и "Бриллиантовая орхидея", и "Последний пылкий влюбленный". Много ездили по миру с труппой нашего театра. Владимир Михайлович, в общем, составляет огромную часть моей жизни в театре. Я не помню себя в театре без него.

Сейчас в спектакле "Танцы с учителем" я играю жену Зельдина – его реальную супругу Иветту. Кроме того, работаю с ним на творческом вечере, с которым мы объездили множество стран: были в Париже, в Риме, Голландии, не говоря уже о нашей стране. И везде творческий вечер идет на ура. Это очень интересный спектакль.

Владимир Михайлович – уникальный человек. Встречаясь с ним, мы наблюдаем, изучаем. Ведь дожить до 100 лет – это уже чудо. А быть в 100 лет таким, какой он есть – вообще потрясение. Зельдин великолепно поет, как в молодые годы. У него прекрасная память, никогда в жизни не забыл на сцене текста. Великолепное чувство юмора – общаться с Владимиром Михайловичем одно удовольствие.

"Танцы с учителем". Фото: teatrarmii.ru

Кроме того, он удивительно относится к женщинам. Например, если ты купишь новое платье, сделаешь новую прическу и появишься в театре, многие молодые артисты могут пробежать мимо и ничего не заметить. Но Владимир Михайлович в свои 100 лет, несмотря на то, что он уже недостаточно хорошо видит, все-таки остановится и скажет: "Как ты хорошо выглядишь! У тебя, кажется, новая прическа". И ты думаешь: надо же, именно он заметил! Владимир Михайлович все подмечает, все замечает. Он как будто видит сердцем.

Когда Владимира Михайловича спрашивают, каков секрет его молодости, он отвечает: "На то он и секрет". Значит, что-то знает сам про себя, но не делится.

Конечно, я очень хочу, чтобы мы отпраздновали прекрасное 100-летие Зельдина. Но самые главные мои мечты устремлены дальше. Мне хочется, чтобы Владимир Михайлович обязательно еще много сыграл, еще долго-долго жил. Мы уже ждем следующего юбилея, потому что не нужно, чтобы 100 лет стали каким-то Рубиконом. Мне кажется, он настолько необыкновенный человек, что может все законы природы нарушить. Он это и делает – он не стареет. Наша мечта и наша надежда в том, чтобы Владимир Михайлович жил как можно дольше. Пусть будут еще рекорды!"

Фото: teatrarmii.ru

Наталья Аристова

Артистка театра Российской армии

В настоящее время играет с Владимиром Зельдиным в "Танцах с учителем" и "Человеке из Ламанчи"

"Когда говорят "Владимир Михайлович Зельдин", душа наполняется теплом. Это человек необыкновенной доброты и необычайной силы духа. Мало того: он обладает уникальной особенностью вселять в души людей веру в свои силы. Знаете, он не играет Дон Кихота, он – реальный Дон Кихот, который, как на сцене, говорит: "Важен не исход дела, а наши усилия. Не думай о результате, не думай, к чему ты придешь, не думай о том, что будет в конце твоего пути: сейчас делай то, что ты можешь делать".

Владимир Михайлович бесконечно мудрый человек. Он мудр в своем восприятии жизни, в отношении с людьми и даже по отношению к самому себе, по-моему.

Он многим людям на земле помог – например, помог решить какие-то вопросы или поверить в себя. Мне кажется, за здравие Зельдина в каждой церкви каждый день ставятся свечки. А когда человек вокруг себя делает столько добра – и совершенно бескорыстно, – он и живет долго.

Наталья Аристова и Владимир Зельдин в "Человеке из Ламанчи". Фото: teatrarmii.ru

У нас в театре есть детская студия, и Владимир Михайлович всегда очень живо интересуется ее жизнью. И ведь человек уже на пороге 100-летия, много работает, в спектаклях играет – нужно оставить время и на отдых. А он все равно говорит: "Наташка, если чем-то тебе надо помочь, я приду помогу". И приходит! Со словами: "А кто им лучше, чем я, расскажет, в каком они театре оказались, кто здесь играл? Кто им расскажет об истории театра? А о самой сущности актерской профессии?".

Мы с Владимиром Михайловичем, кстати, очень интересно познакомились. Я училась на курсе у Алексея Владимировича Баталова, мы ставили дипломный спектакль - известную музыкальную пьесу "Ханума". Баталов с Зельдиным большие друзья, так что Алексей Владимирович пригласил его посмотреть постановку. Потом заседала кафедра, обсуждали спектакль. Спросили мнение Владимира Михайловича, а он говорит: "Вы знаете, у меня строгие критерии: если я хочу играть в спектакле, значит, он хороший. Не хочу – плохой". Баталов спрашивает: "Ну! Так в этом хочешь играть?". И Зельдин отвечает: "Вообще да, я бы сыграл старого князя".

Фото: teatrarmii.ru

Через несколько дней Зельдин позвонил Баталову и сказал, что хочет поставить спектакль на большой сцене театра Российской армии. Говорит: "У меня как раз юбилей, 85 лет, мы, пожалуй, в честь него и сыграем". А я играла в этом спектакле Хануму – так что оказалась прямой партнершей Владимира Михайловича. Так мы и познакомились.

Благодаря Зельдину я попала в труппу театра Российской армии. Мы отыграли на юбилее, "Ханума" имела успех, начали ее на малой сцене показывать регулярно. И Владимир Михайлович однажды говорит: "Ну что ты приходишь два раза в месяц, давай уже к нам в труппу. Ты большая, красивая, как для большой сцены!". Конечно, потом у меня был показ у главного режиссера и других постановщиков, они меня смотрели, я играла разные отрывки: все честь по чести, как обычно, когда пробуешься в труппу. Но все же я основной "толчок" я получила именно от Владимира Михайловича".

Фото: teatrarmii.ru

Артист Александр Дик

Артист театра Российской армии, играет с Владимиром Зельдиным в "Танцах с учителем"

Народный артист России

"Я работаю в театре Российской армии уже 20 лет, пришел из Московского художественного театра. Владимир Михайлович добровольно отдал мне свою роль в знаменитой пьесе "Бриллиантовая орхидея" про аргентинского президента и Эву Перон. А через какое-то время отдал еще одну – в спектакле по пьесе Нила Саймона "Последний пылкий влюбленный". Я много лет играл в нем с народной артисткой России Ольгой Богдановой. Когда показывали 500-й спектакль, Владимир Михайлович вышел на сцену, поздравил нас, вспомнил, как сам в нем играл, пожелал нам успехов, творческих удач.

Фото: teatrarmii.ru

Зельдина отличает удивительное доброжелательство к людям, открытость, иногда даже почти детскость. Он всегда готов помочь, выслушать, он всегда открыт для людей. Я думаю, в этом и кроется секрет его долголетия.

Есть такая пьеса у Самуила Алехина "Все остается людям". Он из породы таких людей: всегда готов отдать, поделиться, прийти на помощь как в быту, так и, естественно, в творчестве. Его советы всегда краткие, емкие и всегда очень полезные. Я хочу, чтобы он жил еще очень долго и сделал еще много хорошего".

Анна Теплицкая