Кто такие "Сверлийцы": в электротеатре "Станиславский" покажут оперный сериал

Фото: Владимир Яроцкий

Электротеатр "Станиславский" запускает дерзкий проект, не имеющий аналогов на российской сцене: цикл опер, объединенных одним названием "Сверлийцы". Как оперный жанр проник в театр, кто такие сверлийцы и чем же так интересна задумка одного из самых оригинальных российских режиссеров Бориса Юхананова – в материале М24.ru.

Мастер

В начале 1980-х режиссер Борис Юхананов всерьез рассматривал возможность уехать из страны. Художник, в котором настолько сильны принципы индивидуализма, нашел бы для своей теоретико-практической деятельности благодатную почву где-нибудь в Германии. Но от этих мыслей заставило отказаться событие, предопределившее дальнейший творческий путь Юхананова – набор в мастерскую Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева.

Смелые эксперименты привели режиссера в элитарный арт-андеграунд, где Юхананов совместно с братьями Игорем и Глебом Алейниковыми и с Евгением Юфитом развивал идеи кинематографического движения параллельного кино, отвергающего каноны официального искусства. Неприятие существующих законов искусства непрерывно толкало его на поиски альтернативы.



Став идейным лидером электротеатра "Станиславский", Юхананов получил уникальную возможность, о который любой его единомышленник мог бы только мечтать, – в центре Москвы, на Тверской делать свой театр, сочетающий в себе традиции Станиславского и новейшие идеи. Юхананов четко представляет свой творческий маршрут. Мыслитель в нем встречается со стратегом, и для театра обе эти ипостаси бесценны.

Мифология

Главным событием для электротеатра станет пенталогия "Сверлийцы", в основе которой одноименный роман-опера, созданный Юханановым и выпущенный в 2012 году. Сверлия – цивилизация, существующая в параллельном измерении, где нет времени, но есть некие тропы, по которым ее представители перемещаются в окружающую нас реальность и оставляют следы своего присутствия, будь то причудливая живопись или природное явление. Сверлийцы делятся на семь рас: тритоны, русалки, гетеры, легионеры, грифоны, авры, простигосподи. Как гласит мифологический трактат Сверлии, последней расе "всегда была свойственна неутомимая жажда дела и работы".

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Жанр

В 2012 году, когда для презентации романа о сверлийцах понадобилась музыка, Борис Юхананов обратился к Дмитрию Курляндскому (другие его оперы – "Носферату", "Астероид 62"). Изначально речь шла о небольшом перформансе. "Я начал с текста увертюры, прошел треть. И когда Борис пришел в театр, появилась возможность завершить весь текст либретто", – рассказал Курляндский.

Возникает закономерный вопрос, каким образом в стены драматического театра попала опера, причем потерявшая свои привычные очертания формы. В качестве аргумента Юхананов приводит факты, зафиксированные в истории нынешнего электротеатра: Станиславский хотел открыть на этом месте оперно-драматическую студию. Есть и другое объяснение, касающееся развития самого жанра оперы. "Если сегодня опера – чистый жанр, это плохая опера, – говорит один из "сверлийских" композиторов Борис Филановский. – Опера – гигроскопичный жанр, она впитывает в себя пограничные возможности".

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Форма

Повествование о мире Сверлии поделено на пять частей: пять серий, как говорят в театре. Сократить либретто не представлялось возможным: Юхананов принципиально стремился сохранить текст в его аутентичном состоянии. Поэтому идея привлечь к проекту других композиторов родилась сама собой. Этот тактический ход позволил максимально сократить время на написание музыкального материала.

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Единомышленники

С произведениями каждого из сверлийских композиторов Юхананов был знаком до проекта. Дмитрия Курляндского, Бориса Филановского, Алексея Сюмака, Сергея Невского, Алексея Сысоева и Владимира Раннева объединяют принципы творческого поиска, эстетика и длительное сотрудничество. Все композиторы оказались в равных условиях, продиктованных театром: музыка будет исполняться составами трех коллективов: ансамбля Questa Musica, N'Caged и Московским ансамблем современной музыки. Исходя из этих ресурсов, композиторы выстраивали концепцию своих частей.

Основной проблемой, с которой столкнулись авторы, стала масштабность либретто. Борис Филановский, единственный в чьей "сверлийской" части два акта, рассказал об этом: "Я никогда не имел дело с таким большим текстом – бурным, объемистым, до пестроты разнообразным. На какой-то стадии сочинения ты от него абстрагируешься, потому что уже занят собственными техзаданиями, и в такие моменты уже четко представляешь, как его соотнести с музыкой".

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Встречи

Оперный цикл стартует 8 июня и завершится через месяц. Каждая часть будет показана дважды. Юхананов считает, что "Сверлийцев" можно смотреть по отдельности, так как каждый спектакль обладает художественной законченностью и сюжетной автономностью, однако, чтобы попытаться понять всю сложность мира сверлийцев, нужно посмотреть сериал от начала до конца.