Театр из ничего: главный принцип Марка Розовского

"Театр из ничего" – название одной из первых книг Марка Розовского о режиссуре и руководстве труппой. В нем есть отсылка к словам Немировича-Данченко, который считал, что для создания театра достаточно коврика и двух актеров.

Розовский дважды создавал свой театр, и оба раза – с нуля. В первый раз – в 1958 году. Тогда он возглавил студенческий театр при МГУ "Наш дом". Во второй раз он стал руководителем театра в 1983-м, собрав труппу единомышленников, готовых творить под никому еще не известным названием "У Никитских ворот". В день рождения режиссера m24.ru вспоминает главные вехи его творческой биографии

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Наш дом

Совсем юный – 21-летний – студент журфака МГУ Марк Розовский с будущим актером театра и кино Ильей Рутбергом и будущим первым ведущим КВН Альбертом Аксельродом собрал свою первую труппу. Своим появлением театр "Наш дом" обязан VI Всемирному фестивалю демократической молодежи и студентов. Большой успех на нем имели выступления самодеятельных студенческих трупп. Руководство МГУ, желая идти в ногу со временем, дало добро на создание собственного театра.

В спектаклях театра были заняты начинающие артисты Геннадий Хазанов, Александр Филиппенко, Семен Фарада, Михаил Филиппов, Людмила Петрушевская. Для него писали Григорий Горин, Аркадий Арканов.

цитата Однажды, давным-давно, в Грузии, под открытым небом, около развесистого дерева на маленьком холмике, мы, то есть актеры студии МГУ "Наш дом", сыграли для друзей пьесу Гоголя… Казалось бы, все было против нас – чужая природа, солнце, запахи шашлыков, доносящиеся со двора… Какой уж тут Гоголь?! Однако и игра удалась, и успех был ошеломительный… Запомнилось это действо на всю жизнь. (Из книги М. Розовского "Изобретение театра" (2010)

Однажды, давным-давно, в Грузии, под открытым небом, около развесистого дерева на маленьком холмике, мы, то есть актеры студии МГУ "Наш дом", сыграли для друзей пьесу Гоголя… Казалось бы, все было против нас – чужая природа, солнце, запахи шашлыков, доносящиеся со двора… Какой уж тут Гоголь?! Однако и игра удалась, и успех был ошеломительный… Запомнилось это действо на всю жизнь.

Эстрадный театр-студия ставил острые спектакли, полные юмора и злободневности, чем заслужил пристальное внимание со стороны горкома партии – в студенческих спектаклях пристально искали "антисоветсчину". Например, в спектакле "Сказание про царя Макса-Емельяна", который "Наш дом" поставил в 1968 году, ее нашли сразу в названии – почему царя зовут Макс, это что, намек на Маркса?

Отдельных хлопот доставлял пресловутый "пятый пункт". Как вспоминает Марк Семенович, однажды в горкоме ему довелось услышать: "Аксельрод, Розовский, Рутберг... Ну хоть бы один был, а то сразу три". Молодые режиссеры давали отпор – Розовский, по его воспоминаниям, так стучал кулаком по столам и так грозно рычал на высокопоставленных критиков, что имя царя на афише все-таки оставалось неизменным, а фамилии создателей театра продолжали гордо значиться в программках. Впрочем, был у театра безусловный козырь – Аркадий Райкин. Народный любимец был большим другом и поклонником "Нашего дома", и не раз защищал Розовского, Рутберга и Аксельрода на собраниях.

Театр завершил свое существование через 10 лет. Весной 1968 года советские танки въехали в Прагу, студенческие волнения охватили Европу, и "Наш дом", давно беспокоивший своей вольностью, тут же закрыли – на всякий случай.

Работа в БДТ



Закрытие театра "Наш дом", тем не менее, для Розовского-режиссера открыло новые возможности. Его, талантливого, молодого, смелого и опытного, заметил сам Георгий Товстоногов – худрук ленинградского БДТ "золотой эпохи", культовый (если это слово применимо к советскому театру) режиссер и авторитетнейший деятель культуры.

Георгий Товстоногов. Фотохроника ТАСС/Юрий Белинский

Товстоногов пригласил Розовского для постановки "Бедной Лизы" Карамзина. 15 апреля 1973 года премьера спектакля прошла на малой сцене театра. Молодой режиссер превратил сентиментальную историю в мюзикл, хотя это слово еще не было в ходу в советских театрах. Он переложил повесть XVIII века в пьесу, сам написал песни (и стихи, и музыку), работал с актерами. Опыт оказался успешным, и Товстоногов пригласил Розовского поработать еще над двумя спектаклями. В БДТ он поставил "Историю лошади" по "Холстомеру" Льва Толстого (197) и "Красный уголок" (1987).

цитата – Жизнь спектакля "Бедная Лиза" доказала уже, что с помощью музыкально-поэтических добавлений великое русское слово действует и сегодня на души людей, заставляет и посмеяться и всплакнуть. Человеческое содержание повести хотелось выявить на сцене через музыкальное решение спектакля – путем введения в его ткань большого количества песен, мелодии которых (хотя я и не считаю себя профессиональным композитором) принадлежат мне. (М. Розовский, режиссерские тетради. Опубликовано на сайте театра "У Никитских ворот")

– Жизнь спектакля "Бедная Лиза" доказала уже, что с помощью музыкально-поэтических добавлений великое русское слово действует и сегодня на души людей, заставляет и посмеяться и всплакнуть. Человеческое содержание повести хотелось выявить на сцене через музыкальное решение спектакля – путем введения в его ткань большого количества песен, мелодии которых (хотя я и не считаю себя профессиональным композитором) принадлежат мне.

"Бедная Лиза" до сих пор является одной из визитных карточек Розовского. После БДТ он вновь поставил этот спектакль на сцене Рижского театра русской драмы. Позже еще одну версию постановки он представил, создав театр "У Никитских ворот". Спектакль остается в репертуаре театра по сей день.

У Никитских ворот

В 1983 году, через 25 лет после открытия театра "Наш дом", Розовский снова ступает на путь самодеятельности и открывает еще один театр-студию. Как вспоминает Розовский, труппу набирали буквально "с улицы". Сначала у театра не было даже собственных репетиционных помещений, но потом удалось получить большую коммунальную квартиру – она и стала домом для актеров. До того, как театр получил свое здание, спектакли шли на сценах других столичных театров, например, в девяностые свои спектакли Розовский представлял в только что открывшемся театре Геликон-опера.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

"Бедная Лиза" в репертуаре театра соседствует с инсценировками Кафки, Улицкой, Сорокина. Среди громких премьер этого сезона – трагикомедия "...и ЦИРК!!!" по рассказу Василия Шукшина "Чередниченко и цирк" и мюзикл "О, милый друг" по одноименному роману Ги де Мопассана.

Как любит подчеркивать сам Марк Семенович, в театре главное – сохранить детское любопытство и желание учиться и совершенствоваться. Хотя его театр давно перешагнул через звание "любительский", дух студийности господствует в нем и сегодня. И играя в зале на 80 зрителей, и переехав в новое здание на Большой Никитской, актеры театра сохраняют детское ощущение. Для Розовского, сегодня отмечающего свое 80-летие, это высший признак мастерства.