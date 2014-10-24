Спектакль по поэме Бродского поставили в "Современнике"

"Афиша": "Современник" представляет спектакль "Посвящается Ялте"

В театре "Современник" актер Артур Смольянинов поставил спектакль "Посвящается Ялте" по одноименной поэме Иосифа Бродского, сообщает телеканал "Москва 24".

Виолончелист с мировым именем Борис Андрианов соединил эту поэму с сонатой Альфреда Шнитке. В итоге получился не литературно-музыкальный вечер, а настоящий драматический спектакль с детективным сюжетом, музыка в котором является не фоном, а полноправным участником.

Литературно-музыкальную композицию на стихи Бродского Смольянинов готовил для виолончельного фестиваля, которым руководит Андрианов. Эксперимент получился настолько удачным, что разовый проект решили превратить в репертуарный спектакль.

"Судьбы Бродского и Шнитке во многом похожи. Они оба были диссидентами. Бродский, часто все критиковавший, очень уважал творчество Шнитке", - отметил Борис Андрианов.

В спектакле принимаю участие известные пианисты Андрей Гугнин и Катя Сканави, а также ведущие актеры "Современника".

Ближайший показ 31 октября. Начало в 19.30. Билеты – 1000 рублей.