Драма "Там за дверью" расскажет о сломленных солдатских судьбах

"Афиша": Люк Персеваль представит антивоенную драму "Там за дверью"

13 ноября в театре Маяковского поставят антивоенную драму "Там за дверью" по пьесе Вольфганга Борхерта. Спектакль является одной из последних работ звезды европейского театра Люка Персеваля. В России режиссера считают авангардным, а в родной Бельгии старомодным за преклонение перед литературой и точное следование текстам.

Спектакль расскажет о сломленных судьбах молодых солдат, вернувшихся с войны. Так получилось, что ребятам некуда возвращаться – родной дом, как и весь город, разрушен, семьи не осталось. Главный герой страдает от одиночества и общается с Богом, в которого он сам давно не верит.

Исполнитель главной роли – известный в Германии рок-музыкант Феликс Кнопп. Стоит отметить, что за два года спектакль был приглашен на пять фестивалей.

Начало - в 19.00, стоимость билетов – от 400 рублей.