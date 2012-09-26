Министерство финансов внесет поправки в закон об ОСАГО

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство финансов подготовило изменения в систему обязательного страхования автогражданской ответственности: выплаты пострадавшим увеличатся, а политика расчета стоимости полиса станет более гибкой.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на интервью заместителя министра финансов Алексея Саватюгина, тарифы на ОСАГО будут повышаться, но одновременно с этим будет расти ответственность страховщиков и уменьшение издержек страховальщиков.

Саватюгин отметил, что последнее изменение в законе об ОСАГО – оформление протокола о ДТП без вызова сотрудника ДПС – не получило поддержки у автолюбителей.