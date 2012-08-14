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Связь

14 августа 2012, 09:09

Минкомсвязи хочет отменить внутрироссийский роуминг

тарифы связь сотовые сети свежая пресса

ИТАР-ТАСС

Абоненты сотовых операторов, перемещаясь по России, не должны переплачивать за звонки: их стоимость следует рассчитывать по тарифам региона, где находится звонящий, считают в Минкомсвязи.

Такое нововведение может войти в закон "О связи", который министерство планирует представить в Госдуму весной 2013 года, пишет "Коммерсантъ".

"В новом законе не будет "роуминга" внутри страны (но межгород будет)",— написал в своем Twitter глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Если абонент из Ульяновска поехал в Казань, он может совершать там звонки по местным тарифам, без "роуминговых надбавок", следует из записей в микроблоге министра.

"Но если из Казани позвоните в Ульяновск, то будет плата за междугородний звонок. Но такая же, как и у всех казанцев, звонящих в Ульяновск",— написал Никифоров. Позже в переписке с читателями микроблога министр не согласился с предположением, что это приведет к повышению тарифов на связь.

По какому из тарифов будут платить абоненты из других регионов, пока не ясно. По словам замминистра связи Дениса Свердлова, новый проект закона пока существует в виде идеи, детали взаимодействия операторов и абонентов будут выработаны рабочей группой, куда войдут, в частности, сотовые операторы и Федеральная антимонопольная служба.

Минкомсвязи несколько лет выступало за отмену внутрисетевого роуминга. Правда, при Игоре Щеголеве, возглавлявшем ведомство с 2008 года по май 2012-го, заявляли, что абонент должен общаться по всей стране в соответствии с теми тарифами, которые действуют в его домашнем регионе.

Напомним также, что сейчас обсуждаются поправки к закону, позволяющему абонентам с 2014 года сохранять свой номер сотового телефона при переходе от одного оператора к другому.

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