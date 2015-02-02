Стоимость проезда в "Аэроэкспрессе" подорожала с 1 февраля

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"Аэроэкспресс" с 1 февраля изменил стоимость проезда по комбинированным тарифам, включающим поездки на московском метро. Изменения коснутся тарифов "Плюс метро", "Межаэропортовый" и "Командировочный", сообщает пресс-служба компании.

Так, стоимость тарифа "Плюс метро" (одна поездка на "Аэроэкспрессе" плюс одна поездка на любом виде общественного транспорта, включая метро) вырастет до 510 рублей, "Межаэропортовый" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + одна поездка на метро) - до 960 рублей, "Командировочный" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + две поездки на метро) - до 1010 рублей.

При этом в руководстве компании отмечают, что корректировка стоимости тарифов - вынужденная мера, и она напрямую связана с повышением стоимости проезда на метро с 40 до 50 рублей.

"Покупка билетов через официальный сайт компании, а также бесплатное мобильное приложение дает экономию до 15% от общей стоимости проезда, а при использовании некоторых видов абонементов стоимость одной поездки составит 150 рублей", - рассказали в компании.

Стоит отметить, что в январе "Аэроэкспресс" уже менял тарифы на проезда. С 15 января проезд по тарифу "Стандартный" стал стоить 450 рублей (было – 400, электронный билет – 340), "Туда-обратно" – 900 рублей (было – 800, электронный билет – 680), "Семейный" – 950 рублей (было – 810).

Напомним, с 1 февраля изменились тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте.

Стоимость единых безлимитных билетов на 30 дней снизилась на 15%, а цена единых безлимитных билетов на 90 дней сократилась на 10%.

Так, безлимитный проездной на 30 дней подешевел с 2 тысяч 350 рублей до 2 тысяч, а на 90 дней - с 5 тысяч 550 рублей до 5 тысяч. Цена одной поездки в метро по билету на 60 поездок выросла на 1 рубль 67 копеек до 23,3 рублей.

Стоимость проезда в наземном транспорте повысилась на 83 копейки и составляет теперь 14 рублей 2 копейки. Цена поездки по карте "Тройка" выросла на 7,1% и составляет 30 рублей в метро и 29 рублей в наземном транспорте. Билеты на одну и две поездки подорожали до 50 и 100 рублей соответственно.

Цена безлимитных билетов на сутки, трое и семь суток остались без изменений.