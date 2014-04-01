Фото: ИТАР-ТАСС

Российским авиакомпаниям разрешат продавать невозвратные билеты. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении.

Согласно документу, в случае сдачи такого билета пассажиру не возвращается его стоимость. При этом по сравнению с обычными невозвратные билеты дешевле. Предусматривается также ряд исключений, который позволят такой билет вернуть. Например, в случае болезни пассажира или смерти члена семьи.

Сегодня пассажир имеет право отказаться от полета, уведомив авиакомпанию не позднее чем за 24 часа до вылета, и получить обратно уплаченную за билет сумму. Однако с него взимается сбор в размере не более 25% уплаченной суммы. Это положение в новом законопроекте сохраняется.

В пояснительной записке отмечается, что риски отказа пассажиров от перевозки закладываются российскими авиакомпания в тариф. Это приводит к увеличению стоимости билета. В настоящее время 8% пассажиров отказываются от полета, из-за чего суммарная стоимость билетов увеличивается на 22,7 миллиарда рублей.

Выбор между возвратными или невозвратными билетами пассажиру предоставят на стадии во время заключения договора, то есть покупки билета.