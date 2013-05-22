Фестиваль красок Холи соберет в Измайловском парке тысячи москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 26 мая, в Измайловском парке состоится первый в Москве фестиваль красок Холи. Сетевое издание М24.ru и интерактивная афиша 2do2go.ru расскажут об основных мероприятиях, которые пройдут в рамках этого яркого проекта.

Фестиваль стартует в 12.00. Гостей праздника ждут живая музыка и танцы, восточные сладости и пряности, ярмарка индийских товаров, развлекательная программа для детей, а также VII Всероссийский конкурс индийского танца.

Тысячи человек раскрасят друг друга всеми цветами радуги. Такой веселый обряд проводят во время торжеств, посвященных индийскому празднику весны.

Специально для фестиваля в столицу прямо из Индии привезут краски, изготовленные из растений по традиционным технологиям.