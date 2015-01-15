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15 января 2015, 13:21

Лекция онлайн: кандидат психологических наук – о танце и моде

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Фото предоставлено пресс-службой выставки

17 января в рамках выставки британского дизайнера Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке" состоится лекция историка двигательной культуры, театрального критика и кандидата психологических наук Ирины Сироткиной. Тема - "Танец и мода".

Слушатели узнают о том, насколько тесна связь танца и костюма. Лектор расскажет об особенностях одежды танцоров разных эпох и культур.

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, начало в 17.00.

Ирина Сироткина - автор книг "Свободное движение и пластический танец в России" и "Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников".

  • Когда: 17 января в 17.00
  • Кто: Ирина Сироткина
  • Что: лекция о танцах и моде
  • Кому смотреть: любителям моды, ценителям танцев и просто любознательным людям
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

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