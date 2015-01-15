Лекция онлайн: кандидат психологических наук – о танце и моде

Фото предоставлено пресс-службой выставки

17 января в рамках выставки британского дизайнера Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке" состоится лекция историка двигательной культуры, театрального критика и кандидата психологических наук Ирины Сироткиной. Тема - "Танец и мода".

Слушатели узнают о том, насколько тесна связь танца и костюма. Лектор расскажет об особенностях одежды танцоров разных эпох и культур.

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, начало в 17.00.

Ирина Сироткина - автор книг "Свободное движение и пластический танец в России" и "Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников".

- автор книг "Свободное движение и пластический танец в России" и "Шестое чувство авангарда: танец, движение, кинестезия в жизни поэтов и художников".