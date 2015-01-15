Лекция онлайн: кандидат психологических наук – о танце и моде

Фото предоставлено пресс-службой выставки
17 января в рамках выставки британского дизайнера Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке" состоится лекция историка двигательной культуры, театрального критика и кандидата психологических наук Ирины Сироткиной. Тема - "Танец и мода".
Слушатели узнают о том, насколько тесна связь танца и костюма. Лектор расскажет об особенностях одежды танцоров разных эпох и культур.
Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, начало в 17.00.
- Когда: 17 января в 17.00
- Кто: Ирина Сироткина
- Что: лекция о танцах и моде
- Кому смотреть: любителям моды, ценителям танцев и просто любознательным людям