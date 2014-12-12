Онлайн: танцевальный хип-хоп баттл в рамках "Ночи в культурном центре"

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В субботу в Московском молодежном центре "Планета КВН" Высшая школа экономики устраивает "Ночь в культурном центре". С 19:00 до 06:00 гостей ждут мастер-классы, лекции, театральные представления и читки, а также игра КВН. Вечером здесь пройдет танцевальный хип-хоп баттл с участием профессиональных коллективов, чемпионов по битбоксу и фристайлеров.

Прямую трансляцию соревнования смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 22.00.