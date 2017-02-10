Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 10:27

Культура

"Москва онлайн" покажет ковбойские танцы на льду ВДНХ

10 февраля на самом большом катке страны – ВДНХ – все желающие смогут узнать больше об американской культуре, посетив мастер-класс по техасским танцам. Мероприятие пройдет в рамках цикла уроков на льду. Любителей фигурного катания и активного отдыха ждут занятия разными видами танца. На уроках опытные преподаватели проводят разминку, а потом показывают движения. Смотрите прямую трансляцию шоу на портале "Москва онлайн" 10 февраля в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Главное

