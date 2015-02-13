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Законы

13 февраля, 11:31

Декларанта товаров освободят от штрафа, если он сам выявит нарушение

таможня законы КоАП декларации

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Владимир Путин подписал закон, по которому декларанта освободят от ответственности, если он самостоятельно выявит нарушение - например, если товары не указаны в декларации или о них предоставлены ложные сведения. Соответствующие поправки в КоАП опубликованы на портале правовой информации.

В прежней редакции Кодекса за нарушение правил декларирования, которые помогли освободиться от уплаты пошлин и налогов, предусматривалась ответственность в виде штрафа.

Сумма санкций для физических лиц составляла от 0,5 до 2 сумм таможенных пошлин или налогов с конфискацией товаров, а для должностных лиц - от 10 до 25 тысяч рублей.

Согласно нововведению, за нарушение не придется платить штраф при соблюдении трех условий:

  • Должны отсутствовать выявленные нарушения, предметом которых являются указанные в обращении товары;
  • В отношении таких товаров не проводятся проверочные мероприятия;
  • Отсутствует задолженность по уплате таможенных платежей.

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