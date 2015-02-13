Декларанта товаров освободят от штрафа, если он сам выявит нарушение

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Владимир Путин подписал закон, по которому декларанта освободят от ответственности, если он самостоятельно выявит нарушение - например, если товары не указаны в декларации или о них предоставлены ложные сведения. Соответствующие поправки в КоАП опубликованы на портале правовой информации.

В прежней редакции Кодекса за нарушение правил декларирования, которые помогли освободиться от уплаты пошлин и налогов, предусматривалась ответственность в виде штрафа.

Сумма санкций для физических лиц составляла от 0,5 до 2 сумм таможенных пошлин или налогов с конфискацией товаров, а для должностных лиц - от 10 до 25 тысяч рублей.

Согласно нововведению, за нарушение не придется платить штраф при соблюдении трех условий: