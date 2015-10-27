Доехать до "Москва-Сити" от пяти станций метро можно за 99 рублей

Фото: ТАСС/Михаил Сипко

Горожане смогут добраться от метро до "Москва-Сити" на такси по фиксированному тарифу 99 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе делового центра.

Фиксированный тариф запустила управляющая компания делового центра совместно с мобильным сервисом заказа такси Gett.

Тариф действует круглосуточно, в любой день недели от станций метро: "Краснопресненская", "Кутузовская", "Киевская", "Беговая", "Улица 1905 года".

По словам директора по развитию управляющей компании "Сити" Татьяны Вольцингер, услугу ввели для улучшения транспортной инфраструктуры в деловом районе.

"Мы поддерживаем инициативу города в вопросе развития общественного транспорта, и фиксированный тариф на такси до "Москва-Сити", как нам кажется, это удобная альтернатива личному транспорту", – сказала она.



В будущем планируется ввести месячный абонемент на поездки от делового центра до ближайших станций метро.

Отметим, что возле делового центра "Москва-Сити" действует прогрессивный тариф на парковку. Первые 120 минут водитель платит по 80 рублей в час, затем – по 130 рублей.

Для улучшения транспортной доступности "Сити" были построены автомагистраль между "Москва-Сити" и Звенигородским шоссе, а также дополнительные эстакады и съезды с Третьего транспортного кольца.

Кроме того, там планируется возвести крупный транспортно пересадочный узел (ТПУ), который будет включать в себя три линии метро, а также платформы МКЖД и Смоленского направления железной дороги. На Малом кольце Московской железной дороги в районе "Москва-Сити" уже началось строительство посадочной платформы.