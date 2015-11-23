Нелегальных перевозчиков с начала года оштрафовали на 338 млн рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московские власти с начала года оштрафовали нелегальных пассажирских перевозчиков на 338 млн рублей. На дорогах Москвы остаются 18 незаконных маршрутных такси, которые работают на 16 маршрутах. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

"В Москве осталось 18 нелегальных перевозчиков, которые работают на 16 маршрутах. В 2015 году работники ГКУ "Организатор перевозок" наложили на перевозчиков более 13 000 штрафов на сумму 338 миллионов рублей", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что с незаконными перевозчиками борются: машины снимают с рейса, водителей и владельцев штрафуют, автомобиль могут арестовать. Но в дальнейшем нарушитель может снова прикрепить к своей машине карточку с маршрутом и продолжить работу, пока его снова не поймают.

В ходе недавнего рейда сотрудники Госавтодорнадзора и "Организатора перевозок" задержали нелегальный микроавтобус, следовавший по маршруту "Люблино" – рынок "Садовод". Злоумышленник использовал путевой лист и договор фрахтования, оформленные на другую компанию. Представитель компании заявил, что перевозчик никогда не работал на данном маршруте. Нелегальный автобус перевозил пассажиров под видом заказного рейса, при этом он взимал плату за проезд. Инспекторы Госавтодорнадзора арестовали микроавтобус до тех пор, пока не будет завершено административное производство, водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Напомним, в рамках реформы наземного транспорта часть городских маршруток передана частным перевозчикам. При этом они будут принимать городские проездные билеты и учитывать льготы пассажиров, внешний вид и оснащение микроавтобусов также изменится. Первые маршрутки нового образца вышли на линию 30 сентября, другие компании начнут перевозки по новым стандартам уже в следующем году.

Автобусы оснастят электронной системой оповещения, которая будет сообщать пассажирам об остановках, времени суток и температуре в салоне. В маршрутках также будут передавать голосовые сообщения о маршруте и социальные объявления.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов