Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

13 августа 2015, 12:30

Сергей Собянин вручил 55-тысячную лицензию на такси

такси лицензии разрешения Сергей Собянин

Сергей Собянин вручил 55-тысячное разрешение на работу такси

Сергей Собянин вручил 55-тысячное разрешение на таксомоторные перевозки. Лицензию получил генеральный директор компании "ЦПК" Александр Клебанов.

"Объем такси, который мы предполагали создать в Москве к 2018-2020 годах, мы выполнили гораздо раньше. Четыре года назад президент России подписал новый закон о такси, начались быстрые и радикальные изменения в этой сфере. В Москве это было сделано очень быстро", – сказал Собянин.

Фотогалерея

1 из 20

Мэр отметил, что московские такси получили возможность выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта. "Была создана новая инфраструктура такси, чтобы можно было спокойно забирать пассажиров, останавливаться у аэропортов, вокзалов и на более чем 300 стоянках городских улиц", – заявил Сергей Собянин.

По его словам, параллельно началась борьба с нелегальным извозом. "Мы навели порядок на дорогах и парковках так, чтобы можно было въехать в центр города, не боясь, что здесь застрянешь навечно", – подчеркнул мэр.

Как получить разрешение на такси через pgu.mos.ru

"Мы надеемся, что в этом году мы достигнем еще одного рекорда – будет перевезено такси около 100 млн пассажиров. Это огромная цифра. Я уверен, что вы с ней справитесь, – добавил Собянин.

Ссылки по теме

Он заявил, что на сегодняшний день количество машин, субсидированных городом, составило около 10 тысяч. "Московский парк такси – самый молодой в мире. Среднее время приобретения машины составляет три года. В одном из самых лучших лондонских парков такси среднее время составляет около пяти лет", – заключил мэр Москвы.

В столице выдача разрешений таксистам началась 15 июля 2011 года. С июля 2012 года за отсутствие лицензии на работу их штрафуют на 5 тысяч рублей. Лицензии бесплатно выдает московский департамент транспорта сроком на пять лет.

С 1 июля 2013 года разрешения выдаются только такси с желтым кузовом, однако те, кто уже получил лицензию, могут работать до конца срока и только потом перекрасить автомобиль.

А с апреля 2014 года лицензию для работы в такси можно оформить только на портале госуслуг. Однако срок рассмотрения заявки не превышает 10 дней.

Кроме того, москвичей будут учить вести бизнес в сфере таксомоторных перевозок. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) организует курсы для начинающих предпринимателей.

Такси в Москве сегодня больше чем, в Нью-Йорке. Объем легальных таксомоторных перевозок вырос в Москве более чем 4 раза, с 17 миллионов пассажиров в 2011 году до более 73 миллионов – в 2014 году.

Ежедневно в сегменте таксомоторных перевозок в Москве работает более 60 тысяч человек. Одновременно, по оценкам экспертов, количество нелегальных такси в Москве сократилось на 70 процентов.

Сюжеты: Как меняется столичное такси , Как работает власть

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать