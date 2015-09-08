Штраф для "зайцев" в столичных такси может составить 5 тысяч рублей

В столице предлагают ввести штраф за неоплаченный в такси проезд

Для граждан, не оплативших поездку в такси, могут ввести штрафы. С такой инициативой к депутатам обратился профсоюз работников общественного транспорта "Таксист", рассказал m24.ru замглавы организации Андрей Попков. Первый зампред думского комитета по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что ответственность для пассажиров пропишут в поправках к закону о такси, второе чтение которого планируется на конец осени. Замглавы комитета по транспорту Александр Старовойтов отметил, что размер штрафа должны устанавливать в регионах, а для Москвы приемлемой суммой станут 5 тысяч рублей.

"Нередки случаи, когда клиенты заказывают автомобили, а приехав на место, отказываются платить. Есть определенный процент людей, которые изначально собираются "кинуть" водителя, уже когда заказывают такси", - рассказал Попков. По его словам, "зайцев", которые решили воспользоваться услугами таксопарка, нужно штрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что депутаты проработают этот вопрос и постараются найти наиболее оптимальный правовой механизм для привлечения "зайцев" к ответственности. Решение войдет в комплекс поправок к законопроекту о такси, второе чтение которого запланировано на конец осени. Однако при введении ответственности за неоплаченный проезд неизбежно возникнут проблемы в правоприменительной практике, считает он.

"Как правило, люди не заявляют открыто, что отказываются платить. Они под тем или иным благовидным предлогом выходят из машины и скрываются. Если человек убежал, не заплатив, то каким образом его подвергнуть административному штрафу?", - заметил парламентарий.

"Москва сегодня": Как изменились таксомоторные перевозки в столице

Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов пояснил, что сегодня Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает каких-либо санкций за неоплаченный проезд в такси. "Если клиент воспользовался услугой такси, но не считает нужным ее оплатить, по действующему законодательству нет никаких механизмов, чтобы привлечь его к ответственности. Потому что штраф предусмотрен только за безбилетный проезд в общественном транспорте, а такси к этой категории не относится", - подчеркнул он.

По мнению депутата, устанавливать размер штрафа надо на региональном уровне, поскольку зарплаты различаются по субъектам Федерации. Для Москвы 5 тысяч рублей - вполне приемлемая сумма.

По данным профсоюза "Таксист", сегодня в различных таксопарках столицы работают порядка 30-35 тысяч водителей. В целом по России этот показатель приближается к миллиону. При этом почти 5% поездок по Москве заканчиваются для водителя убытком: клиенты сбегают, не расплатившись. В регионах этот процент выше. В Москве штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 1000 рублей. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 2,5 тысяч рублей за использование чужой социальной карты. С начала года столичные контролеры оштрафовали свыше 30 тысяч "безбилетников". Согласно действующему законодательству, контролер в общественном транспорте может выписать пассажиру штраф только в том случае, если тот предъявит паспорт. Если же безбилетник откажется, контролер не имеет права заставить его показать документы, а должен доставить в полицию. Чтобы избежать возникновения спорных ситуаций и превышения полномочий, было решено оснастить всех контролеров видеорегистраторами. Организатор перевозок в столице уже закупил 500 устройств, которые способны записать порядка 15 часов видео и могут работать даже в темное время суток.



Установить личность "зайца", обманувшего водителя такси, и привлечь его к ответственности можно, хоть и не так просто. Так считает ветеран органов прокуратуры, адвокат Леонид Прошкин.

"Водитель может устанавливать видеорегистраторы, которые будут фиксировать не только дорогу, но и происходящее в салоне. Если пассажир откажется платить, то можно подать заявление в правоохранительные органы. Кроме того, если гражданин заказывал такси по телефону, его можно отследить по номеру телефона", - сказал Прошкин.

Эксперт организации "Город и транспорт" Владимир Свириденков отмечает, что с учетом специфики работы служб такси, ни одна схема привлечения "безбилетников" к ответственности не будет достаточно действенной.

"Контролеру в общественном транспорте нужно переписать паспортные данные нарушителя, чтобы выписать штраф за безбилетный проезд. Если тот оказывается показать документ, контролер не имеет права требовать. Для этого нужно присутствие полицейского. Но если сотрудник полиции может сесть в автобус вместе с проверяющими, то таксисту, чтобы оштрафовать "зайца", придется как-то доставить его к ближайшему отделению", - пояснил он.

При этом по закону таксист не может препятствовать клиенту, если тот захочет выйти из машины. Для того, чтобы он смог доставить нарушителя в отделение или дождаться полицейского, надо поменять эту норму.

Напомним, что к июлю 2018 года легальное такси в столице должно быть желтого цвета с желтыми номерными знаками. Обязательным станет наличие оранжевого фонаря на крыше и "шашечек" на бортах. Кроме того, автомобиль лицензированного таксопарка оборудуют таксометром и разместят информационный листок с названием организации, контактными данными водителя и телефонами контролирующих органов. Для российских таксистов планируется создать кодекс поведения и профессиональной этики. При разработке документа будет учитываться советский опыт и, в частности, "Памятка по культуре обслуживания пассажиров". Согласно новому регламенту, таксистам нельзя будет курить в салоне и обращаться к клиенту на "ты". В августе в Москве составили рейтинг самых безопасных такси и обнародовали пятерку антилидеров рынка. Кроме того, на такси могут повесить наклейки с телефонами компании, позвонив по ним, можно будет пожаловаться на действия водителя конкретной машины.