Фото: кадр из фильма "Такси"

Пятая часть фильма "Такси" получила новый актерский состав. Несмотря на то, что съемками вновь займется компания Люка Бессона, главных героев картины сыграют совершенно другие актеры, сообщают "Дни.ру".

Режиссером и сценаристом фильма станет Франк Гастамбид. Кроме того, он и сыграет главную роль отчаянного Даниэля Моралеса. Во всех предыдущих частях "Такси" исполнителем главной роли был французский актер Сами Насери.

Продолжение франшизы выйдет на большие экраны в начале 2018 году – спустя 20 лет после премьеры первого фильма. Тогда картина собрала в мировом прокате более 200 миллионов долларов и стала лауреатом премии "Сезар" в номинациях "Лучший монтаж" и "Лучший звук".

По словам режиссера, станет ли фильм сиквелом или спин-оффом пока не ясно.