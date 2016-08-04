"Яндекс" запустил 55 тематических такси для пассажиров с детьми

Фото: "Яндекс.Такси"

Сервис "Яндекс.Такси" запустил в Москве 55 тематических автомобилей для пассажиров с детьми, сообщили m24.ru в пресс-службе компании.

Теперь в городе можно встретить желтые машины с мордочками и плюшевыми ушами. Они будут приезжать при заказе такси с детским креслом в классах "эконом" и "комфорт". Каждому ребенку водитель подарит набор развивающих наклеек.

Продлится акция до 4 ноября. За это время тематические автомобили компании перевезут около 65 тысяч пассажиров с детьми.

Планируется, что такие машины повысят безопасность, так как они хорошо видны участникам дорожного движения и всем сразу понятно, что в машине ребенок и нужно ехать аккуратнее.

Чтобы заказать машину с детским креслом, в меню "Пожелания" на сервисе нужно выбрать "Детское кресло" и указать возраст ребенка.

В июне сервис "Яндекс.Такси" запустил бесплатный трансфер на велокэбах от Парка Горького до ближайших станций метро.

За три месяца компания рассчитывает подвезти более 30 тысяч человек. Прокатиться можно любому желающему, достаточно просто сесть в свободный кэб.

Доехать можно до четырех станций метро: "Шаболовская", "Октябрьская" Кольцевой линии, и "Парк культуры" Сокольнической и Кольцевой линий. Трансфер работает ежедневно с 12:00 до 20:00, продлится акция до 12 сентября.