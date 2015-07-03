Сервис заказа такси Uber прекратил работу во Франции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американская компания Uber, предоставляющая услуги заказа такси через интернет, объявила о прекращении работы своего сервиса UberPOP на территории Франции, передает ТАСС.

Компания объясняет такой шаг "домогательствами и актами агрессии", которые имели место в последние недели, намекая на беспорядки и акцию протеста, организованную французскими таксистами 25 июня.

"Uber не собирается подвергать ни малейшему риску ни водителей, ни пассажиров, пользующихся сервисом UberPOP", – подчеркивается в заявлении компании.

Uber планирует принять окончательное решение о возобновлении или же полном прекращении работы на территории страны 30 сентября. В этот день пройдет судебное слушание в отношении главы французского подразделения компании Тибо Самфаля и главы отделения в Западной Европе Пьер-Димитрия Гор-Коти.

Их обвиняют в организация "нелегальной сети услуг частного извоза" в нарушение действующих во Франции нормативных актов. Кроме того, французская юстиция предъявила местному филиалу Uber обвинение в нелегальном хранении персональных данных клиентов.

Основная претензия к американской компании заключается в том, что в отличие от официальной службы такси, работа которой строго регламентирована, в Uber может зарегистрироваться любой водитель. Помимо этого, частные таксисты не платят социальных и иных отчислений, предусмотренных трудовым и налоговым законодательствами. Последний факт позволяет водителям Uber осуществлять извоз клиентов по более низким ценам.