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Политика

02 августа 2012, 18:10

Около 300 нелегальных такси эвакуировано в Москве

такси власть

ИТАР-ТАСС

Около 300 автомобилей таксистов-нелегалов были эвакуированы на штрафстоянки в Москве за два месяца, сообщил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы начали борьбу с бомбилами в апреле. За это время мы завели на них 1,5 тысячи дел, а около 300 машин мы у этих таксистов поставили на штрафстоянки", - цитирует Ликсутова РИА Новости.

Кроме того, было заведено 5 уголовных дел на таксистов-нелегалов за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

По словам главы департамента, власти разрешили легальным таксистам бесплатно заезжать на железнодорожные вокзалы, а также создали около 200 заездных карманов для такси около торговых центров, станций метро и переходов.

Напомним, проблема нелегальных перевозок одна из самых острых для Москвы. Оборот рынка "черных такси" равен почти 1 миллиарду долларов в год. Ликвидировать нелегальных перевозчиков планируется в ходе начавшейся в столице реформы такси.

Так, в ближайшее время будет сформирован городской реестр официальных такси, кроме того, с 1 июля за отсутствие лицензии таксистов-нелегалов начали штрафовать на 5 тысяч рублей.

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