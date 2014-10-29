Запрет на анонимность: почему Facebook блокирует псевдоаккаунты

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В последнее время вокруг Facebook разгорелись нешуточные страсти. В США представители ЛГБТ-сообщества возмутились массовой блокировкой своих аккаунтов, а в России начали появляться сообщения о том, что Facebook также блокирует аккаунты зарегистрированных под псевдонимами пользователей. M24.ru решило выяснить, в каком случае псевдоним использовать можно, а в каком - нельзя.

Жалобы пользователей

"Сегодня заблокировали мой аккаунт в ФБ, как я слышал, не я первый и не последний. Обоснование: я не смог подтвердить свою личность. Для начала они предложили по фотам из моих читателей, определить, кто это. То есть приводили три произвольных фото из журнала и предлагали 10 вариантов, кто это мог быть. Причем фотки были реально случайные, какие то приколы, демотиваторы и т.д. Смог узнать только Немцова, у него блог про себя, любимого. После этого с меня потребовали выслать скан любого официального документа с моей цветной фотографией. Что бы подпись, печать и все такое. Водительское, паспорт и тому подобное. Естественно, я этого делать не стал - как результат, мой акк заблокирован. Там было более 3 000 подписчиков", - сетует пользователь ЖЖ samolet73 .



Это уже не первый случай блокировки аккаунта на территории России за последнее время. Так, блокировке 1 августа подвергся еще один аккаунт блогера volnodum. "1 Августа сего года, мой фэйсбук заблокировали по абсолютно надуманной причине: мол, я использую свое ненастоящее имя, хотя так делает не менее 20% юзеров (почему, например, в таком случае, не блокируют огромное количество других пользователей, которые, как и я, не светят свою реальную фамилию?)", - писал он.

Конечно, получить сообщение о том, что твой аккаунт заблокирован не очень приятно, однако у Facebook есть четкая политика по использованию реальных имен, которая не менялась на протяжении 10 лет существования социальной сети. "Это (политика реальных имен - M24.ru) часть того, что сделало Facebook особенным, то, что отделяло пользователей от остальной части интернета, где псевдонимность, анонимность, или часто случайные имена были социальной нормой", - сообщил ранее вице-президент компании Facebook Крис Кокс.

Псевдоним в Facebook использовать не запрещается, однако лучше его ставить совместно с реальным именем, тогда и вопросов к аккаунту не возникнет. Велика вероятность того, что ваш аккаунт под псевдонимом не "заблочат" сразу же, однако под пристальным надзором сотрудников социальной сети, а также других пользователей под проверку на "реальность" вы все-таки попадете. В таком случае вам будет предложено подтвердить, что вы настоящий человек, приложив к письму скан удостоверяющего личность документа.

"Эти правила работали у нас десять лет. Они позволяли создать безопасное сообщество, никого при этом не ущемляя", - добавил Кокс. Однако в последнее время как раз ущемление прав и стало причиной создания более гибкой системы аутентификации.

Смена направления

В сентябре 2014 года один из пользователей Facebook начал массово рассылать жалобы на представителей ЛГБТ-сообщества, зарегистрированных в социальной сети под вымышленными именами и сценическими псевдонимами. По правилам сервиса зарегистрироваться можно было только под реальным именем. Таким образом пользователи нарушили соглашение и были заблокированы.

В свою очередь, представители сексуальных меньшинств возмутились такими мерами социальной сети. Их претензии основывались на том, что они не могут использовать свои реальные имена, так как некоторые люди настроены агрессивно против них и могут нанести вред их здоровью. Руководство Facebook незамедлительно принесло свои извинения и пообещало создать более гибкую систему аутентификации, которая будет удобна для всех участников социальной сети.

"Я хочу извиниться перед ЛГБТ-сообществом, перед нашими друзьями и соседями за те неудобства, которые мы вам причинили, оперируя вашими аккаунтами в последние несколько недель", - заявил Крис Кокс. В то же время он отметил, что использовать реальные имена правильно, так как такая политика исключает создание фейк-аккаунтов для оскорбления, троллинга и преследований в интернете.

В России же ситуация с использованием псевдонимов обстоит сложнее. У нас действует "закон о блогерах", согласно которому все обладатели личных страниц в социальных сетях, количество просмотров которых в сутки превышает 3 000 человек, должны занести данные о себе в соответствующий реестр. В этом случае свое имя и фамилию скрыть уже не удастся.

Анонимная сеть

В конце октября компания Facebook представила новое мобильное приложение под названием Rooms. Приложение позволяет пользователям общаться анонимно под псевдонимами. Таким образом компания предлагает альтернативу тем, кто не хочет афишировать свое реальное имя в сети.

Мобильное приложение Rooms. Фото: newsroom.fb.com

Идея заключается в том, чтобы пользователи могли обмениваться контентом на определенную тему, которую задает автор того или иного чата. При этом новости компонуются по принципу ленты новостей из Facebook или Instagram с фотографиями, сообщениями и видеороликами. При этом для каждой новой темы программа разрешает выбрать новый псевдоним.

Пока приложение доступно только для англоязычных стран и только для пользователей телефонов на платформе iOS.

Представительство Facebook в России не смогло оперативно ответить на вопрос, поменяется ли политика конфиденциальности в отношении имен и фамилий пользователей в русскоязычном сегменте сети.

