Жители ЦАО с помощью "Активного гражданина" смогут записать питомцев на прививку

Жители Центрального административного округа столица в течение месяца смогут записать домашних животных на прививку, не выходя из дома. Услуга доступна на портале онлайн-референдумов "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.
"Заявка на вакцинацию животного оформляется после прохождения соответствующего опроса на сайте или в приложении проекта, указания ФИО и контактных данных. Также нужно будет уточнить, какое животное необходимо вакцинировать. После этого с пользователем свяжется ветеринарный врач, чтобы договориться о месте и времени проведения процедуры", - отметили в пресс-службе.
В России вакцинация животных от бешенства является обязательной и проводить ее необходимо каждый год. В Москве сделать прививку можно бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках, а также на прививочных пунктах. В прошлом году в столице было зарегистрировано 15 случаев бешенства, в 2014 году - пять.
Напомним, что в октябре "Активный гражданин" запустил пилотный проект по записи домашних питомцев на вакцинацию для жителей Зеленограда, Троицкого, а также Новомосковского округов. Такой услугой воспользовалось около 13% владельцев домашних питомцев. При этом около 63% граждан отметили, что уже привили своих животных.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.