Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2014, 19:00

Технологии

Жители ЦАО с помощью "Активного гражданина" смогут записать питомцев на прививку

Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Жители Центрального административного округа столица в течение месяца смогут записать домашних животных на прививку, не выходя из дома. Услуга доступна на портале онлайн-референдумов "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.

"Заявка на вакцинацию животного оформляется после прохождения соответствующего опроса на сайте или в приложении проекта, указания ФИО и контактных данных. Также нужно будет уточнить, какое животное необходимо вакцинировать. После этого с пользователем свяжется ветеринарный врач, чтобы договориться о месте и времени проведения процедуры", - отметили в пресс-службе.

Бешенство - смертельное инфекционное заболевание. Вирус передается домашним животным при контакте с дикими животными. При этом бешенство может передаваться как животным, так и людям. Заболевание вызывает энцефалит, после чего вирус поражает слюнные железы и нервные клетки коры головного мозга.

В России вакцинация животных от бешенства является обязательной и проводить ее необходимо каждый год. В Москве сделать прививку можно бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках, а также на прививочных пунктах. В прошлом году в столице было зарегистрировано 15 случаев бешенства, в 2014 году - пять.

Ссылки по теме


Напомним, что в октябре "Активный гражданин" запустил пилотный проект по записи домашних питомцев на вакцинацию для жителей Зеленограда, Троицкого, а также Новомосковского округов. Такой услугой воспользовалось около 13% владельцев домашних питомцев. При этом около 63% граждан отметили, что уже привили своих животных.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
связь домашние животные Активный гражданин вакцинация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика