Жители ЦАО с помощью "Активного гражданина" смогут записать питомцев на прививку

Жители Центрального административного округа столица в течение месяца смогут записать домашних животных на прививку, не выходя из дома. Услуга доступна на портале онлайн-референдумов "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.

"Заявка на вакцинацию животного оформляется после прохождения соответствующего опроса на сайте или в приложении проекта, указания ФИО и контактных данных. Также нужно будет уточнить, какое животное необходимо вакцинировать. После этого с пользователем свяжется ветеринарный врач, чтобы договориться о месте и времени проведения процедуры", - отметили в пресс-службе.

Бешенство - смертельное инфекционное заболевание. Вирус передается домашним животным при контакте с дикими животными. При этом бешенство может передаваться как животным, так и людям. Заболевание вызывает энцефалит, после чего вирус поражает слюнные железы и нервные клетки коры головного мозга. В России вакцинация животных от бешенства является обязательной и проводить ее необходимо каждый год. В Москве сделать прививку можно бесплатно во всех государственных ветеринарных клиниках, а также на прививочных пунктах. В прошлом году в столице было зарегистрировано 15 случаев бешенства, в 2014 году - пять.



Напомним, что в октябре "Активный гражданин" запустил пилотный проект по записи домашних питомцев на вакцинацию для жителей Зеленограда, Троицкого, а также Новомосковского округов. Такой услугой воспользовалось около 13% владельцев домашних питомцев. При этом около 63% граждан отметили, что уже привили своих животных.