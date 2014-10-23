По московским меркам: Старейший почтамт города

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

В свое время почта являлась важнейшим и чуть ли не единственным способом информационного обмена между городами. Многие люди до сих пор активно пользуются ее сервисами - отправляют деловые письма, получают посылки и прочее. До образования императорского московского почтамта, официальной датой рождения которого считается 1711 год, самый старинный почтовый двор Москвы находился на территории Кремля. В XVIII веке московская почтовая контора переезжала с места на место, пока не обрела свое постоянное место жительства: нынешнее здание главпочтамта столицы по адресу улица Мясницкая, дом 26 ведомство получило в далеком 1792 году. Правда, после этого "почтовый дом" не раз перестраивался.

Если не брать во внимание главное здание, одно из старейших на сегодняшний день почтовых отделений Москвы находится на Арбате в доме № 47. Оно было открыто в 1927 году в особняке начала XX века и работает здесь до сих пор. Кстати, именно арбатское почтовое отделение № 119002 стало первым отделением столицы, которое обновили по новым стандартам "Почты России" 2005 года.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

А вот самым старинным отделением почты в мировом масштабе чаще всего называют отделение в шотландском городке Санкер, которое было открыто в 1712 году. Именно такое название носил замок, находящийся неподалеку от границы между Англией и Шотландией и являвшийся удобным перевалочным пунктом для конной почтовой службы.