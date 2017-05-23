Запуск Tele2 в Москве признали важным событием в телекоме

23 мая 2017 года на ежегодном международном форуме "Телеком-2017" газеты "Ведомости" объявили три важных события за последние несколько лет в телеком-отрасли. По итогам голосования спикеров и делегатов форума, выход Tele2 на рынок Москвы и Московской области признали одним из трех наиболее важных событий сферы телекоммуникаций.

Другими важными событиями названа дискуссия вокруг "закона Яровой", а также запуск Apple Pay и Samsung Pay.

"Телеком-форум газеты "Ведомости" ежегодно собирает все профессиональное сообщество отрасли и по праву считается, пожалуй, самой важной площадкой по обмену опытом и лучшими бизнес-практиками в сфере связи и массовых коммуникаций. Поэтому признание достижений Tele2 участниками форума для нас особенно приятно и ценно", – отметил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Признание профессионального сообщества подтверждает высокий интерес деловой среды к Tele2 и широкий общественный резонанс, вызванный запуском сети четвертого оператора на высококонкурентном рынке столичного региона.

"Мы рады, что форум "Телеком" стал не просто коммуникационной площадкой, но и инструментом анализа общественного мнения. Мы внимательно следили за ходом голосования и рады, что оно вызвало интерес у наших участников", – добавила руководитель форума "Телеком-2017" газеты "Ведомости" Виолетта Рудь.