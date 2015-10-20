К новому mos.ru можно будет бесплатно подключиться в почтовых отделениях

Обновленный городской портал mos.ru вошел в перечень информационных ресурсов, к которым можно будет бесплатно подключиться с помощью инфоматов и точек доступа в интернет в отделениях почты России, сообщил в пресс-службе департамента информационных технологий. Сайт вошел в перечень интернет-ресурсов, к которым операторы универсальных услуг связи обязаны предоставлять свободный доступ.

Обычно стоимость доступа в интернет по тарифам универсальных услуг связи на скорости 10 Мегабит в секунду составляет 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации. Но зайти на сайты органов государственной власти, порталы госуслуг можно бесплатно. Свободный доступ операторы должны предоставлять и к сайтам средств массовой информации, на которых официально публикуются нормативные документы.

Новый портал правительства Москвы

"Полный перечень этих ресурсов Минкомсвязь России будет обновлять ежегодно. Сейчас в его вошли более двух тысяч сайтов, в том числе официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru и еще 45 городских сайтов, которые в будущем войдут в состав единого московского портала", – сообщили в пресс-службе IT-департамента.

Новая версия портала мэра и столичного правительства mos.ru была запущена в тестовом режиме в конце сентября. Новый сайт выводит на первый план информацию, интересную для жителей мегаполиса: актуальные городские новости, инструкции по решению бытовых проблем и важные факты о Москве. Вся информация изложена понятным для горожан языком. Кроме того сайт дополнили более дружелюбным интерфейсом, удобным в том числе и для просмотра с мобильных устройств.

В будущем портал должен объединить в себе информацию со всех городских ведомств и заменить 239 типовых сайтов, на которых сейчас публикуются разрозненные данные о столичных событиях.