На портале "Наш город" начали принимать жалобы на сосульки и гололед

На портале "Наш город" открылись зимние проблемные темы, сообщили в пресс-службе сайта.
В этом году москвичи смогут пожаловаться на гололед, хранение снега с реагентами на газонах во дворах, свисающие сосульки и многие другие сезонные городские проблемы.
"Уже закрыты до весны проблемные темы, которые характерны для теплых месяцев – "Отсутствие песка в песочнице" категории "Дворовые территории" и "Стертая дорожная разметка" категории "Дороги", а значит, на портале вновь начинают рассматриваться проблемы, которые традиционно называются "зимними", – заявили представители портала.
Теперь на сайте можно оставлять комментарии по 12 темам:
– гололед во дворе;
– сосульки и наледь на крышах;
– незалитый или плохо залитый каток;
– избыточное/неравномерное применение реагентов;
– складирование снега с реагентами на газонах;
– холод в подъезде;
– неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;
– складирование реагентов в помещениях общего пользования;
– снеговые кучи на обочинах;
– гололед на проезжей части/тротуаре;
– неубранный снег на остановке;
– применение солей в качестве противогололедных средств.
В прошлый зимний сезон с ноября до середины марта пользователи опубликовали 45 тысяч сообщений. Больше всего москвичи жаловались на неубранный снег (45 процентов сообщений), гололед во дворе (9 процентов сообщений) и лед на проезжей части (8 процентов сообщений). 95 процентов проблем власти признали и устранили за время подготовки ответов.
На подавляющее большинство сообщений пользователей ответы от органов исполнительной власти и ответственных организаций поступают в течение 8 дней.
Пользователи портала могут не только оставить комментарий на портале о проблемах в своем дворе или на улице, но и посмотреть карты проблемных городских учреждений.
Так на портале уже есть карты, где обозначены магазины и поликлиники, на которые поступает больше всего жалоб от горожан.