18 ноября 2015, 17:29

Технологии

На портале "Наш город" начали принимать жалобы на сосульки и гололед

О скользких дорогах и сосульках на крыше можно сообщить на "Наш город"

На портале "Наш город" открылись зимние проблемные темы, сообщили в пресс-службе сайта.

В этом году москвичи смогут пожаловаться на гололед, хранение снега с реагентами на газонах во дворах, свисающие сосульки и многие другие сезонные городские проблемы.

"Уже закрыты до весны проблемные темы, которые характерны для теплых месяцев – "Отсутствие песка в песочнице" категории "Дворовые территории" и "Стертая дорожная разметка" категории "Дороги", а значит, на портале вновь начинают рассматриваться проблемы, которые традиционно называются "зимними", – заявили представители портала.

Теперь на сайте можно оставлять комментарии по 12 темам:

– гололед во дворе;
– сосульки и наледь на крышах;
– незалитый или плохо залитый каток;
– избыточное/неравномерное применение реагентов;
– складирование снега с реагентами на газонах;
– холод в подъезде;
– неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов;
– складирование реагентов в помещениях общего пользования;
– снеговые кучи на обочинах;
– гололед на проезжей части/тротуаре;
– неубранный снег на остановке;
– применение солей в качестве противогололедных средств.

В прошлый зимний сезон с ноября до середины марта пользователи опубликовали 45 тысяч сообщений. Больше всего москвичи жаловались на неубранный снег (45 процентов сообщений), гололед во дворе (9 процентов сообщений) и лед на проезжей части (8 процентов сообщений). 95 процентов проблем власти признали и устранили за время подготовки ответов.

Городской портал "Наш город" объединяет сообщения жителей о различных проблемах в городе. Рубрикатор сайта насчитывает 177 проблемных тем. На портале зарегистрировано 675 217 пользователей. В среднем за неделю от жителей поступает порядка 21 000 сообщений.

На подавляющее большинство сообщений пользователей ответы от органов исполнительной власти и ответственных организаций поступают в течение 8 дней.

Пользователи портала могут не только оставить комментарий на портале о проблемах в своем дворе или на улице, но и посмотреть карты проблемных городских учреждений.

Так на портале уже есть карты, где обозначены магазины и поликлиники, на которые поступает больше всего жалоб от горожан.

