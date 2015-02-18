На портале "Наш город" стало возможно объединить учетные записи

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На портале "Наш город" появилась возможность объединения разных учетных записей с выбором основной из них. Пользователь сможете связать свои аккаунты на портале "Наш город", в мобильном приложении, на столичном портале госуслуг, в соцсетях Facebook, Вконтакте, Twitter, а также на Яндекс.паспорт.

Учетные записи нужно объединить для того, чтобы сообщения, отправленные из мобильного приложения "Наш город" или из аккаунтов социальных сетей отображались в личном кабинете пользователя на портале "Наш город", а сообщения, отправленные с портала, отображались в мобильном приложении и аккаунтах социальных сетей.

Кроме того, это позволит обновить рейтинг и достижения — полученные очки, закрепленные за каждым аккаунтом автоматически суммируются. Возможность разъединить учетные записи доступна в любой момент, но в этом случае очки и достижения будут пересчитаны.

Чтобы объединить учетные записи, пользователю необходимо:

Войти на портал "Наш город" под любой учетной записью;

В личном кабинете перейти на вкладку "Мои данные";

Выбрать в перечне учетных записей те из них, которые вы хотите объединить.

Затем нужно выбрать одну из них в качестве основной. Если же пользователь сам не выберет ее, основной учетной записью автоматически станет та, под которой вы зашли на Портал "Наш город" на момент объединения. Фамилия и имя, сохраненные под выбранной учетной записью, будут отображаться на Портале.

Если же учетную запись заблокируют, то замораживаются и аккаунты, входящие в нее. Отметим, пользователь блокируется, если он отправил на Портал не менее трех одинаковых сообщений за 10 минут, либо не менее 20 сообщений в течение 12 часов.

Новый функционал портала "Наш город"

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.

В ноябре заработало мобильное приложение портала. На главной странице предлагается написать сообщение, оценить работу проекта или просмотреть ранее отправленные сообщения в форме ленты, отметок на карте или ленты фотографий.

Для передачи данных о проблемах города пользователю надо нажать на кнопку "Новое сообщение", выбрать подходящий тип проблемы, приложить картинку и написать короткий текст. В пункте меню "Новое сообщение" также можно увидеть популярные проблемные темы.

Вкладка меню "Мой профиль" - это аналог Личного кабинета на портале "Наш город": здесь можно увидеть свою статистику по отправленным сообщениям и достижениям, а также выбрать и установить аватарку для работы в приложении.

Также предусмотрена возможность быстрого перехода на официальные страницы портала "Наш город" в социальных сетях.