Официальный портал мэра и правительства Москвы завел аккаунты в соцсетях

Скрин с сайта mos.ru

Официальный портал мэра и правительства Москвы завел аккаунты в социальных сетях. Теперь ресурс представлен во "ВКонтакте", Facebook, Twitter и Instagram.

Как говорится в заявлении на официальном сайте, полезная информация будет обновляться в соцсетях ежедневно. Горожане смогут быть в курсе строительства новых станций метро, благоустройства улиц, ремонта дворов и уборки дорог.

Публиковаться будут и инструкции из "Городского советника" – как записаться к врачу, как зарегистрировать автомобиль, что делать в экстренной ситуации. Подписчикам расскажут о лучших городских мероприятиях из "Московского календаря": фестивали, ярмарки, спектакли, концерты и мастер-классы – где и как провести свободное время в столице.

Напомним, обновленный официальный портал мэра и правительства Москвы начал 26 октября. Интернет-платформа должна стать единой точкой доступа к информации о жизни в Москве и городским электронным сервисам.

Основной акцент нового портала сделан на интерактивные инструкции, которые призваны помочь горожанам в разных ситуациях.