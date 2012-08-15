Власти отследят перемещения всех москвичей с помощью мобильников

Мэрия собирается получить от трех крупнейших мобильных операторов Москвы данные о передвижении их абонентов. Они необходимы для создания модели транспортных потоков столицы. Данные будут обезличены

Столичные власти намерены начать сбор данных о передвижениях жителей города через сотовые компании. У подавляющего большинства москвичей есть мобильные телефоны, с их помощью можно отследить все маршруты горожан.

Данные о местонахождении абонентов необходимы для создания математической модели транспортных потоков города, которая находится на стадии разработки, пишет газета "Известия".

По словам источника газеты, перемещения людей с телефонами будут отслеживать постоянно. Для уточнения модели планируется также использовать информацию с датчиков загруженности дорог, замеры пассажиропотока через турникеты в метро и наземном транспорте, в том числе в электричках.

Представитель департамента информационных технологий Елена Новикова подтвердила, что столичные власти ведут переговоры с операторами "большой тройки" по поводу передачи данных о перемещениях владельцев сотовых телефонов. Идея прорабатывается на уровне технической возможности.

При этом информация будет передаваться в обезличенном виде — чиновники увидят только маршруты, без имен абонентов, номеров телефонов и паспортных данных.

Тем не менее, почти наверняка новая инициатива властей вызовет недовольство москвичей, личные данные которых неоднократно появлялись в открытом доступе в виде баз данных, которые свободно можно купить на цифровых носителях, либо посмотреть в Интернете.

Между тем сегодня операторы сотовой связи предоставляют услугу определения местоположения абонентов. За определенную плату пользователи могут по запросу получать информацию о передвижении родственников и друзей. Однако абонент, за которым устанавливается наблюдение, должен дать на это согласие, ответив на SMS.