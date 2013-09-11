Дорожные помощники: как работают онлайн-сервисы для автомобилистов

Фото: ИТАР-ТАСС

В декабре этого года в Москве заработает специальный телепортал для оплаты штрафов ГИБДД. M24.ru рассказывает о других полезных онлайн-сервисах для автомобилистов, а также номерах телефонов, которые могут пригодиться в дороге.

В этом году департамент информационных технологий Москвы разработал мобильное приложение для автомобилистов. С помощью сервиса "Транспорт Москвы" можно отправлять бесплатные сообщения владельцам авто, зная только их регистрационный номер. Это очень пригодится, например, если чужая припаркованная машина заблокировала вам выезд, а ее владельца поблизости нет. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно ввести госномер своего автомобиля, создать сообщение и указать номер автомобиля получателя. Правда, чтобы сообщение дошло, получатель тоже должен быть зарегистрирован в приложении.

Кроме того, приложение позволяет воспользоваться интерактивной картой, где можно быстро найти объекты транспортной инфраструктуры: перехватывающие и платные парковки на улично-дорожной сети, адреса штрафстоянок, маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений и так далее.

Также с помощью приложения можно уточнить информацию о штрафах ГИБДД и фактах эвакуации автомобиля. Для того чтобы узнать о своих штрафах, нужно ввести серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля либо серию и номер водительского удостоверения, а для поиска эвакуированного автомобиля достаточно его номера.

Кроме того, приложение предоставляет справочную информацию для автолюбителей и пешеходов, которая может понадобиться в дороге: ПДД, информация о штрафах и нарушениях, телефоны экстренных служб и прочее.

Загрузить приложение для ОС Android можно здесь, для Windows Phone – здесь, а для iOS – здесь.

Хорошим помощником для автомобилиста может стать сервис Яндекс.Пробки. Информация на Яндекс-Пробках обновляется раз в 4 минуты. Этот сервис поможет выбрать оптимальный маршрут, особенно в часы пик. Приложение содержит не только карту Москвы, но и 250 других российских и зарубежных городов.

Еще один подобный сервис, запущенный столичной мэрией, уже работает в тестовом режиме. Информация о дорожных затруднениях для него будет стекаться с двух с половиной тысяч детекторов движения, расставленных по всему городу.

Кроме того, существует удобный бесплатный сервис онлайн-регистрации движения автомобиля Car-Online, представляющий собой своего рода онлайн-бортовой журнал. На странице в реальном времени отображаются маршруты, скорость движения, время и место стоянок и множество других событий. Для того чтобы подключиться к системе, нужно установить GSM-автопейджер MS-PGSM.

А на портале avto-russia.ru можно сдать экзамен на знание правил дорожного движения онлайн. Здесь человек, который готовится сдать экзамен на водительские права, может пройти реальный тест из 20 официальных вопросов в реальных временных рамках - 20 минут.

Столичная мэрия запускает собственный сервис мониторинга пробок

В следующем году в Москве будет запущен интернет-сервис, позволяющий автомобилистам перепроверить записи комплексов фотовидеофиксации нарушений. Водители смогут скачать как фото, так и видеоматериалы, на которых запечатлена их машина. Таким образом, у автолюбителей появится возможность заранее узнать, сколько "писем счастья" ожидать в ближайшее время. Данные с камер можно будет также использовать при обжаловании штрафов. Кроме того, по словам экспертов, система позволит выявлять поддельные "письма счастья". Сервис под названием "Трекинг" - отслеживание передвижения транспортного средства - появится на специальном портале для водителей в 2014 году. Сам портал откроется уже во второй половине этого года. Данные с дорожных камер будут поступать из базы ГИБДД. Найти свою машину водитель сможет по ее номеру и VIN.

Также в следующем году в столице может появиться новый сервис – "Мобильный европротокол", с помощью которого автомобилисты смогут через интернет заполнять извещение о мелких ДТП без участия полиции. Бланк извещения можно будет скачать на портале госуслуг или через мобильные приложения.

Кроме того, в ближайшее время портал госуслуг – pgu.mos.ru – начнет принимать электронные жалобы на водителей, нарушающих правила дорожного движения. Сервис получил название "Автохам". Пешеходы и автомобилисты, увидев, что рядом с ними кто-то выехал на встречку или неправильно припарковался, смогут отправить фотографию или запись с видеорегистратора на портал госуслуг. Обращения будут автоматически передаваться в столичное управление ГИБДД.

Помимо полезных сервисов и ресурсов каждому автомобилисту могут пригодиться следующие контакты, которые, на всякий случай, стоит занести в свой телефон:

Служба Эвакуации ГИБДД 8-495-504-17-24 - здесь вы сможете узнать, на какой штрафстоянке искать свой автомобиль, если его эвакуировали. В этом случае пригодятся и телефоны справочной городской службы по перемещению автотранспорта: 8-495-957-01-49; 8-499-722-45-60.

Если вы столкнулись с противоправными действиями со стороны автоинспектора или у вас возникла конфликтная ситуация, для разрешения спора можно обратиться к телефону доверия ГИБДД: 8-495-623-78-92. О ДТП и других нестандартных ситуациях на дорогах сообщайте по телефону дежурной части ГИБДД: 8-495-624-31-17. Получить консультацию можно по телефону справочной службы ГИБДД 8-495-623-49-09.

О сломанном светофоре необходимо сообщить в ГКУ ЦОДД по номерам: 8-495-625-0850 и 8-495-625-0854.

Информацию о ямах на дороге с указанием адреса можно присылать на портал "Москва наш город".

Григорий Медведев