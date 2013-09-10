В декабре власти создадут телепортал для оплаты штрафов ГИБДД

Фото:LG Electronics

Столичные власти признали успешным пилотный проект по предоставлению госуслуг через телевизоры, подключенные к интернету, рассказали М24.ru в мэрии. К концу года город разработает специальный телепортал для Smart TV трех производителей - LG Electronics, Samsung и Philips. С помощью "умных" телевизоров москвичи смогут оплатить штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, узнать показания водосчетчиков, заплатить за школьное питание ребенка и посмотреть его оценки в "Электронном дневнике", а также записаться к врачу. Помимо этого, телезрителям будет доступен портал "Наш город", где можно пожаловаться на дворовые проблемы и ямы на дорогах.

Напомним, пилотный проект по предоставлению госуслуг с помощью Smart TV мэрия запустила вместе с LG Electronics 15 мая этого года. В декабре телепортал будет доступен на оборудовании всех основных производителей Smart TV - LG, Samsung и Philips, рассказали в мэрии. По словам собеседника M24.ru, сервис можно будет бесплатно скачать в магазине приложений. Телепорталом сможет воспользоваться до 50 тысяч человек одновременно, дизайн будет адаптирован для просмотра телевизора с расстояния около 3.5 метров. На разработку сервиса выделено более 50 млн рублей.

В пресс-службе LG Electronics рассказали, что воспользоваться телепорталом можно будет на любых LG Smart TV, выпущенных с 2011 года. Пресс-службы Samsung и Philips не смогли оперативно прокомментировать новую услугу.

Оплачивать штрафы или услуги ЖКХ можно будет, не отходя от телевизора

Эксперты считают, что разработать приложение для "умного" телевидения несложно, такой сервис имеет право на существование, но вряд ли пользователи предпочтут телевизор традиционным устройствам ― ноутбуку и мобильному телефону.

"Разработка приложения для телевизора сопоставима с созданием приложения для мобильного телефона. Готовый сервис загружается на сервере магазина приложений Smart TV, работающего по принципу Apple Store и Google Market, производитель может изначально его установить на свое оборудование, это зависит от условий договора", ― пояснил совладелец Qiwi Борис Ким.

Однако, по словам Кима, большим спросом телевизионный сервис пользоваться не будет, так как в целом получать услуги через Smart TV не так удобно, как через компьютер или смартфон. "Все-таки это экзотика, проще оплатить услугу с веб-сервиса", ― отметил эксперт.

Напомним, для того, чтобы начать работу с телевизионным приложением, необходимо зарегистрироваться на московском портале госуслуг pgu.mos.ru, указав в качестве идентификатора номер пенсионного удостоверения, адрес электронной почты и мобильный телефон.

Марина Курганская