В декабре власти создадут телепортал для оплаты штрафов ГИБДД

Фото:LG Electronics
Столичные власти признали успешным пилотный проект по предоставлению госуслуг через телевизоры, подключенные к интернету, рассказали М24.ru в мэрии. К концу года город разработает специальный телепортал для Smart TV трех производителей - LG Electronics, Samsung и Philips. С помощью "умных" телевизоров москвичи смогут оплатить штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, узнать показания водосчетчиков, заплатить за школьное питание ребенка и посмотреть его оценки в "Электронном дневнике", а также записаться к врачу. Помимо этого, телезрителям будет доступен портал "Наш город", где можно пожаловаться на дворовые проблемы и ямы на дорогах.
Напомним, пилотный проект по предоставлению госуслуг с помощью Smart TV мэрия запустила вместе с LG Electronics 15 мая этого года. В декабре телепортал будет доступен на оборудовании всех основных производителей Smart TV - LG, Samsung и Philips, рассказали в мэрии. По словам собеседника M24.ru, сервис можно будет бесплатно скачать в магазине приложений. Телепорталом сможет воспользоваться до 50 тысяч человек одновременно, дизайн будет адаптирован для просмотра телевизора с расстояния около 3.5 метров. На разработку сервиса выделено более 50 млн рублей.
В пресс-службе LG Electronics рассказали, что воспользоваться телепорталом можно будет на любых LG Smart TV, выпущенных с 2011 года. Пресс-службы Samsung и Philips не смогли оперативно прокомментировать новую услугу.
Эксперты считают, что разработать приложение для "умного" телевидения несложно, такой сервис имеет право на существование, но вряд ли пользователи предпочтут телевизор традиционным устройствам ― ноутбуку и мобильному телефону.
"Разработка приложения для телевизора сопоставима с созданием приложения для мобильного телефона. Готовый сервис загружается на сервере магазина приложений Smart TV, работающего по принципу Apple Store и Google Market, производитель может изначально его установить на свое оборудование, это зависит от условий договора", ― пояснил совладелец Qiwi Борис Ким.
Однако, по словам Кима, большим спросом телевизионный сервис пользоваться не будет, так как в целом получать услуги через Smart TV не так удобно, как через компьютер или смартфон. "Все-таки это экзотика, проще оплатить услугу с веб-сервиса", ― отметил эксперт.
Напомним, для того, чтобы начать работу с телевизионным приложением, необходимо зарегистрироваться на московском портале госуслуг pgu.mos.ru, указав в качестве идентификатора номер пенсионного удостоверения, адрес электронной почты и мобильный телефон.
Марина Курганская